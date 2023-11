Os impactos da Medicina do Trabalho

Vinícius Mello

Desde o dia 22, até o sábado, 25 de novembro, Porto Alegre será a capital nacional da Medicina do Trabalho, isto porque acontece, no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), a 20ª edição do Congresso Nacional de Medicina do Trabalho, promovido pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (Sogamt) e conta com a parceria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por meio de seu Núcleo de Medicina Legal e Medicina do Trabalho.

A Medicina do Trabalho é a sétima especialidade mais comum no Brasil, passando do número de especialistas em Cardiologia; Oftalmologia e Neurologia, por exemplo. As competências e preceitos éticos do médico do trabalho expandem a área de atuação médica para além do consultório.

Existem médicos e médicas do trabalho atuando em gestão, perícias médicas, consultoria e inúmeras funções que enriquecem o mercado de trabalho médico. Além dessa representatividade, a Medicina do Trabalho converge com a atuação médica sindical em inúmeros temas, tanto na prática como no debate. Defender uma boa medicina é também defender condições adequadas de trabalho e que sejam respeitadas leis e normativas: um preceito-base e responsabilidade diária da Medicina do Trabalho.

A Medicina do Trabalho abrange conhecimentos médicos gerais, além de uma capacitação técnica crucial para manter o processo econômico e produtivo do País. As normas regulamentadoras, as legislações trabalhistas e a responsabilidade de se fazê-las cumprir são deveres do médico do trabalho.

Atuar na prevenção de doenças, na promoção de saúde e de melhores condições de trabalho - bem como um papel ativo na engrenagem previdenciária brasileira: esses são pontos chave da importância da Medicina do Trabalho no contexto socioeconômico do país. Somos força de trabalho e defendemos a saúde das demais forças de trabalho.

Coordenador do Núcleo Simers de Medicina Legal e Medicina do Trabalho