A formiga, a cigarra e a sua empresa

Rodrigo Sisnandes

Você, empresário, sabe exatamente o que seus colaboradores estão buscando? Quais são os benefícios mais desejados? É claro que um bom salário segue sendo um dos principais objetivos. Porém, não é de hoje que a remuneração não é mais o suficiente. O que, então, oferecer para reter profissionais qualificados?

Levantamentos de consultorias especializadas apontam para um intruso entre os benefícios "campeões de audiência". Bons planos de saúde e programas de divisão de lucros estão sempre entre as vantagens mais buscadas pelos trabalhadores. Porém, chama a atenção a crescente preferência por planos de previdência privada, chegando a ultrapassar benefícios mais tradicionais — como os incentivos educacionais.

É preciso entender esse fenômeno. E posicionar-se corretamente. Diante do desgaste nas relações tradicionais, rígidas e estanques, as companhias passaram a oferecer atrativos diferenciados até então. Vêm daí questões como flexibilidade de horários e até diversões no local de trabalho — o conhecido "padrão Google".

Esses novos modelos, porém, se revelaram superficialmente atrativos e insuficientes para reter talentos cada vez mais qualificados e hiper-estimulados, com pretensões sofisticadas. Hoje, os profissionais têm percebido que é preciso equilibrar-se entre a flexibilidade e a austeridade, sob pena de aprender na pele a lição da cigarra da fábula, que não se preveniu e acabou passando fome e frio no rigoroso inverno.

Não é preciso, por outro lado, ser como a formiga da mesma história, que trabalha sem parar e não aproveita nada do verão. As relações de trabalho, no passado, já estiveram mais dentro do modelo da formiga. Depois, com o "padrão Google", veio o império da cigarra — que se desgastaria por completo no pós-pandemia, com a percepção de que flexibilidade demais também pode ser contraproducente.

É hora de buscarmos o bom e velho meio-termo. Isso vale para as empresas e vale também para os profissionais. Eis por quê, afinal, cada vez mais talentos almejam um bom plano de previdência privada como benefício oferecido pelas companhias. Qualidade de vida, pensamento de longo prazo, incentivos fiscais para as empresas e até mesmo a tomada de uma consciência de educação financeira estão entre os benefícios adicionais de se estabelecer uma política de previdência privada. Para que a cigarra e a formiga interiores de cada colaborador convivam em paz — e de modo produtivo.

Diretor-presidente da Fundação Família Previdência