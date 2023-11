Black Friday 2023 – Saiba como preparar sua loja online para vender mais

Felipe Rodrigues

O varejo em geral avança nos preparativos para a Black Friday 2023. Considerada uma das ações mais emblemáticas em todo o mundo, na ocasião, as lojas - sejam elas físicas ou online - aplicam descontos importantes nos mais variados tipos de produtos. Algumas marcas optam por extrapolar a sexta-feira e promovem a Black Week ou realizam a Black Month. Todas as ações são válidas, desde que haja planejamento e descontos reais para os consumidores.



De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Ipsos a pedido do Google, 64% dos brasileiros pretendem fazer compras na temporada 2023 e 7 em cada 10 consumidores pretendem gastar igual ou até mais do que no ano passado. Aliás, 1 em cada 4 consumidores pensa em gastar acima de R$ 1 mil com compras na Black Friday, reflexo da expectativa de melhora no próprio poder aquisitivo até o final do ano. Outro aspecto que chama atenção é que 91% dos respondentes da pesquisa apontaram que vão usar canais online para obter informações sobre preços, descontos e produtos, especialmente em categorias como calçados, eletrodomésticos, eletroportáteis, perfumes, beleza e cuidados pessoais.



É interessante como essa pesquisa traz dados importantes para quem tem canais de venda pela internet. Os números mostram que o contingente de consumidores que buscam as lojas online é importante. Mais do que isso, revelam que é preciso fazer um bom planejamento para que a ocasião seja relevante para as empresas: tanto em relação ao lucro com as vendas, quanto com a possibilidade de atrair novos clientes.



Claro, será preciso muito trabalho, engajamento de equipe e envolvimento, inclusive, de parceiros e fornecedores para que esses objetivos sejam alcançados. Para isso, recomendo fazer um bom planejamento. Ele vai determinar, diretamente, o resultado da ação para a data. Sugiro, por exemplo, que os lojistas verifiquem seus estoques e se certifiquem quanto à disponibilidade de produtos e que a ocasião seja usada para ‘queimar’ produtos que não tiveram “saída” anteriormente.



Outra medida importante é conversar com o time de logística, tanto interno quando externo. Se necessário, criem, em conjunto, planos para que não ocorram problemas com atraso nas entregas. É interessante prever cenários e desenhar saídas para essas situações. Como muitas pessoas aproveitam a Black Friday para comprar presentes para o Natal, é importante que haja a garantia de que os produtos chegarão antes dessa data.



Também vale ter em mente que essa é uma oportunidade de ouro para conquistar novos clientes. É possível que eles cheguem ao seu e-commerce depois de fazer comparação de preços, por exemplo. Para não perder oportunidades, além de fazer um bom benchmarking é interessante garantir que não haja problemas de navegação em caso de muitos acessos simultâneos à loja online. Vale ter um profissional de TI de plantão, especialmente na noite e madrugada da Black Friday, para resolver rapidamente qualquer eventualidade.



Outra indicação é ter um time de atendimento preparado para sanar dúvidas e auxiliar os clientes no momento de efetuar as compras, independente do horário em que elas ocorrerem. Lembre-se de que venderá mais e melhor não só quem conseguir oferecer boas ofertas, mas aqueles que proporcionarem o melhor atendimento e experiência.



Por fim, muita atenção à questão do preço dos produtos. O consumidor está atento e pesquisando os itens que quer adquirir há tempos. Assim, garanta que o desconto será real. Não aumente o valor dos produtos agora ou use outro artifício que “engane” o consumidor. Também não adianta oferecer desconto no produto e embutir o valor no frete, ok?



Prepare os seus clientes para a Black Friday. Comece a anunciar desde já a participação da loja por meio do e-mail marketing, por exemplo. Seja criativo e ofereça pequenas “pílulas” do que será possível adquirir com descontos. Faça comunicações inteligentes. Avalie o histórico de compras de quem já é cliente da sua loja e, se possível, ofereça produtos relacionados com descontos especiais para esse consumidor específico. Essa é uma boa forma de firmar relacionamento e fidelizar clientes.



Trabalhe com seu time para fazer com que a Black Friday seja positiva para todos e, especialmente, para que aquelas vendas praticamente perdidas – caso dos carrinhos abandonados - possam ser revertidas de maneira inteligente. Bom planejamento e boas vendas!

Especialista em e-commerce, fundador e CEO do ENVIOU