Acreditamos na potência do Rio Grande do Sul

Crescimento é sinônimo de responsabilidade. Quando uma organização se desenvolve em determinada comunidade, isso se reflete não apenas em questões econômicas — mas, principalmente, no envolvimento com as pessoas.

No caso do Grupo Carrefour Brasil, a relação com o Rio Grande do Sul é exemplo disso. Em 1980, desembarcamos na Capital para trazer o primeiro hipermercado do Estado, localizado no bairro Partenon. Mais do que um modelo inédito de varejo, nossa proposta sempre foi de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico dos gaúchos.

Mais de quatro décadas passaram e, agora, concluímos a integração das nossas marcas no RS, totalizando mais de 100 lojas de cinco bandeiras presentes em 46 municípios — atrás apenas de São Paulo em quantidade de unidades. Geramos emprego e renda para mais de 12 mil gaúchos, além de movimentar inúmeras cadeias econômicas, com fornecedores e parceiros.

Nossa relação vai além e coloca em prática nossos pilares estratégicos: combate à fome e desigualdades, diversidade e inclusão e proteção ao planeta e biodiversidade. Alinhados a esses pilares, desenvolvemos com o estado programas voltados ao empreendedorismo e cultura, beneficiando principalmente grupos em situação de vulnerabilidade social.

Um bom exemplo é o programa Porto Criativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e com a agência Besouro de Fomento Social. A iniciativa já beneficiou 81 empreendedores culturais, por meio de cursos e mentorias que contribuíram com o aumento de renda média de muitos empreendedores dos bairros Rubem Berta, Bom Jesus e Restinga.

Com o Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural, investimos em dois editais. O primeiro contemplou 30 mulheres negras artesãs da capital. O segundo, por meio do Programa Mais Cultura, apoia o fortalecimento da agenda cultural focado em artistas negros.

Contribuímos para reestruturação e renovação da Casa de Descentralização da Cultura, na Vila Planetário — equipamento cultural da cidade voltado para coletivos das comunidades. E, em parceria com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, oferecemos oportunidades de trabalho e independência financeira para mulheres vítimas de violência doméstica.

A inserção do Grupo Carrefour Brasil proporciona troca e impacta positivamente toda a comunidade e vice-versa, num círculo virtuoso de emprego e renda, desenvolvimento social, econômico e cultural.

A gente acredita na potência do Rio Grande do Sul, e de suas pessoas, que nos receberam há mais de 40 anos. Queremos, cada vez mais, fortalecer essas relações, fazendo nossa parte pelo desenvolvimento social e econômico para todos os gaúchos e gaúchas.

Vice-presidente de Relações Institucionais, ESG e Comunicação Grupo Carrefour Brasil