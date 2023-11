Inteligência Artificial para uma melhor experiência do cliente

William Costa

As tecnologias de Inteligência Artificial (IAs) têm promovido revoluções nas mais diversas áreas. No caso das compras em e-commerces, são muitas as melhorias na velocidade dos processos e na experiência do cliente.



Temos exemplos de IAs auxiliando na criação de melhores rotas para o setor logístico, análise comportamental automática para gerar recomendação de produtos, ferramentas de busca mais assertivas e, por mais que IAs não tenham sentimentos (ainda!), já é possível analisar comentários e avaliações para apoiar decisões embasadas na aceitação do público.



Estamos passando pelo movimento de democratização dessas tecnologias. Isso permite que lojas que ainda estão no início de sua operação consigam ter acesso a tecnologias que auxiliam no cadastro de produtos, processamento de imagens, análise de mercado, entre várias outras ações. Esses benefícios da IAs, até então, só eram acessados por grandes empresas.



Com essas mudanças, processos que antes ocorriam de forma manual, hoje, podem ser automatizados, economizando tempo e dinheiro. Entre eles, a análise de fraude, aprovação de crédito, precificação e até o atendimento do cliente com chatbots. São funções que ainda vão existir por muito tempo, porém as IAs podem executá-las de forma mais rápida e com assertividade.



Isso tudo, além de ser ótimo para quem vende, é muito bom para quem compra. A experiência do cliente melhora, já que a tecnologia é capaz de em menos tempo dar sugestões precisas, como uma rota mais rápida para o recebimento de um produto ou o esclarecimento imediato de uma dúvida na hora da compra. No caso das ferramentas de buscas, as recomendações de produtos são ainda mais assertivas, além de oferecer experiências personalizadas aos clientes.



O e-commerce brasileiro atingiu faturamento de R$ 262 bilhões em 2022, segundo dados da Nielsen|Ebit. O consumo online representa, hoje, mais de 10% de todo o segmento do varejo nacional, conforme um estudo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Para continuar crescendo, é importante que ofereça uma experiência do cliente cada vez melhor. A inteligência artificial é um dos caminhos. Mas quais são os outros?

Diretor de Inovação da wap.store