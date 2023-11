Piso Regional, Democracia e Ciência

Luiz Carlos Bohn

Defendemos a democracia. Não por demagogia, mas porque ela já se provou a melhor forma de governo para levar um país ao desenvolvimento social e econômico no longo prazo. Também defendemos a utilização da ciência na escolha de políticas públicas. Conhecimento acumulado por séculos, sujeito à revisão e validação permanente, com base em métodos bem definidos e amplamente aceitos, não pode ser ignorado e trocado por "achismos".

Defender democracia e ciência, contudo, implica algumas atitudes. Não basta utilizar o discurso apenas retoricamente, para se sentir "moderno" e receber "likes".

Uma das implicações básicas dessa defesa é respeitar o debate sobre qualquer assunto. O piso regional, por exemplo, é um instrumento de política pública utilizado com algumas intenções. Podemos debater, contudo, se essas intenções se traduzem, comprovadamente, no resultado pretendido, utilizando método científico.

De modo geral, a ciência econômica não tem evidências majoritárias sobre efeitos positivos de salários-mínimos definidos em lei. Isso acontece porque o salário-mínimo, em muitos casos, exclui alguns trabalhadores da possibilidade de ter um emprego formal.

No caso do piso salarial regional utilizado no Rio Grande do Sul, se defendemos democracia e ciência, precisamos nos permitir debater se os valores que vêm sendo propostos de reajuste (quase 20% nos últimos dois anos) são coerentes com parâmetros técnicos razoáveis e se cumprem os objetivos propostos.

Outra implicação fundamental é o respeito às instituições. Na democracia representativa, elegemos deputados, que atuam em parlamentos, dentro de regras definidas por leis e por seus regimentos. Quando essa atuação é contrária a um posicionamento pessoal, não podemos acusar um deputado de "deboche", apenas porque não concordamos. Infelizmente isso vem acontecendo com alguns deputados gaúchos na Assembleia Legislativa. Deputados que "ousam" tentar debater um assunto impopular, porque eles respeitam e defendem democracia e ciência.

Presidente do Sistema Fecomércio-RS Sesc/Senac