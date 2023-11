Jayme Eduardo Machado

Sem qualquer viés político, pode-se afirmar que a interinidade da ora procuradora-geral da República Elizeta Ramos, no exercício do cargo desde o fim do mandato de Augusto Aras - em 26 de setembro -, sem que ocorra a indicação de um efetivo pela presidência da República, gera profunda preocupação.

Na prática, o órgão que detém a prerrogativa constitucional de, entre outras altas autoridades, apresentar denúncia contra o presidente da República, enquanto permanecer a interinidade do seu chefe é refém do palácio do Planalto. Em outras palavras, isso resulta na precarização de uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, pois o que garante a autonomia e independência de sua atuação, é a correspondente garantia do mandato do seu chefe pelo prazo determinado de dois anos. E, enquanto permanecer a interinidade, o procurador-geral da República passa a ser demissível a qualquer tempo, sem necessidade de motivação. Tal é a situação atual, e que tende a se perpetuar.

A justificativa para a hesitação do nomeante, seria a dificuldade de encontrar um nome que fosse da confiança da presidência, e palatável à sabatina dos senadores.

Tão grave é o impasse criado que, se por hipótese a atual interina abdicar, virá outro interino, e assim sucessivamente. Viola-se, assim, um sistema constitucional de garantias para o exercício do cargo, em que sobressai a do mandato de dois anos, mas, infelizmente, sem previsão de prazo, seja para a limitação da interinidade, seja para a nomeação do efetivo.

Em resumo, a atual procuradora-geral da República não tem garantida nem sua independência, nem sua autonomia.

Já basta um mau exemplo de interinidade "permanente" aqui pertinho, na Argentina, onde o procurador geral da República é mantido em tal situação desde 2018.



Subprocurador Geral da República aposentado