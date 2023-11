Desafiando o etarismo

Zilá Breitenbach

Aos 81 anos, enxergo a vida com vitalidade, e trabalho com a certeza de que ainda tenho muito a contribuir. Mas vejo um desafio para muitos de nós, cidadãos maduros: o etarismo, que se traduz na discriminação movida pela idade.

Segundo pesquisa da EY Brasil e Maturi, as vagas afirmativas para 50 no Brasil caíram 53% entre 2022 e 2023. Ainda, 17% das empresas têm planos de aposentadoria compulsória, apesar de dados apontarem que 30% dos aposentados buscam emprego.

No Rio grande do Sul, o índice que mede o envelhecimento da população cresceu 74% em dez anos, assim como a alta da expectativa de vida, o que mostra que o etarismo no ambiente de trabalho é um tema que merece a nossa a atenção, pois a cada ano cresce o número de pessoas consideradas idosas. Cidadãos com vasta experiência e sabedoria, que ainda têm contribuições significativas a fazer à sociedade.

Ao envelhecer enfrentamos estigmas sociais e muitas vezes até a invisibilidade. A sociedade minimiza nossas contribuições; a nossa capacidade de aprender, de nos adaptarmos à tecnologia, nos reinventando a cada nova etapa da vida.

Nossa resiliência merece reconhecimento. E para combater o etarismo, precisamos desafiar os estereótipos e valorizar também quem é maduro. Debater sobre o tema, apoiar políticas de igualdade e dar voz às nossas preocupações são essenciais.

Por este motivo apresentei, e consegui aprovar em meu último mandato na Assembleia Legislativa do RS, o Projeto de Resolução que cria o "Deputado Idoso por um dia" e a "sessão plenária do Idoso". Com o intuito de fomentar a discussão, e estabelecer estratégias de atuação que auxiliem o Poder Público a concretizar políticas focadas na população da terceira e quarta idade.

Espero ver ainda este projeto em prática, e participar da primeira plenária do Idoso para abordar temas importantes como o etarismo. Em um mundo que constantemente desafia os limites do tempo e da experiência, é essencial lembrarmos que a idade não determina o nosso valor. Cada um de nós, independentemente da fase da vida em que nos encontramos, possui contribuições únicas a fazer, perspectivas valiosas a oferecer e a capacidade inegável de aprender e se adaptar.

Vamos trabalhar para promover uma mudança de mentalidade, assim poderemos criar um mundo mais inclusivo para todas as gerações, valorizando cada estágio da vida.

Secretária Adjunta da Secretaria de Obras do RS