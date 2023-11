Dia de celebrar a Saúde Única

Mauro Moreira

Para compreender a Saúde Única, é importante considerar que a saúde humana está diretamente ligada à saúde dos animais e ao estado em que se encontra o ambiente em que estão inseridos. Por exemplo, a disseminação de doenças zoonóticas, que são aquelas que podem ser transmitidas de animais para humanos, representa um claro exemplo da interligação entre essas áreas. Doenças como a raiva, a gripe aviária, a esporotricose e a Covid-19 têm origens em animais e se relacionam diretamente com o ambiente, sendo seu controle fundamental para a saúde pública.

Neste contexto, médicas e médicos-veterinários assumem um papel fundamental. Frequentemente relacionados aos cuidados com a saúde e bem-estar dos animais, embora sua atuação seja bem mais abrangente, são os únicos profissionais habilitados a atuar nesses três pilares. Com um olhar mais amplo, proporcionam, através do seu trabalho, cuidados que vão além da esfera dos animais, impactando positivamente a vida das pessoas e do ambiente onde elas vivem.

Mas de que forma o médico-veterinário cuida de você? O profissional está presente na sua vida diária, pois é ele o responsável pela segurança dos alimentos, garantindo que todos os alimentos de origem animal, como manteiga, queijo, ovos e mel, por exemplo, cheguem a sua mesa com qualidade e próprios para o consumo. O acompanhamento dos animais que são criados com o objetivo de produção de alimento também é fundamental para evitar a disseminação de enfermidades e presença de resíduos ou contaminantes nos produtos.

Os médicos-veterinários também são responsáveis pela conservação da saúde ambiental ao atuar na vigilância e controle de doenças em animais, contribuindo para a prevenção de epidemias que poderiam afetar ecossistemas inteiros. Além disso, estão envolvidos em questões de conservação de espécies, trabalhando na reabilitação de animais feridos, na promoção de práticas de manejo sustentável em fazendas e na pesquisa científica relacionada à biodiversidade e à saúde dos ecossistemas. Com uma abordagem transdisciplinar, ao cuidar da saúde dos animais e do ambiente contribuem para a manutenção do equilíbrio ecológico, preservando a diversidade da vida na Terra e garantindo um ambiente mais saudável para todos os seres vivos. Isso é Saúde Única!

Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS)