Turismo impulsiona a economia de Gramado

Nestor Tissot

Gramado tem no turismo a base de sua economia. O município recebe, atualmente, mais de 400 eventos públicos e privados ao ano e possui cerca de 70 atrações, 300 restaurantes, 200 hotéis e 22 mil leitos. Em 2023, até outubro, 5.984.902 turistas já haviam passado pela cidade. A previsão é que, até o final do ano, 8,3 milhões de turistas terão passado por Gramado, um aumento de 10% em relação ao ano passado.

Enquanto poder público, nossa maior missão é pensar nas pessoas que fazem tudo isso acontecer: os gramadenses. Temos uma comunidade comprometida e trabalhadora que se orgulha de viver aqui e que se dedica ao bem receber.

Nosso papel é garantir que essas pessoas terão acesso à saúde e educação de qualidade, então realizamos investimentos significativos nestas áreas. Os setores de esporte e de cultura também recebem uma atenção especial, já que por meio de ações dessas áreas garantimos momentos de lazer aos moradores. Ainda, trabalhamos sempre em conjunto com os órgãos de segurança para oferecer tranquilidade a todos.

Já a divulgação do destino fica a cargo da Secretaria de Turismo, que percorre cidades brasileiras e da América Latina participando de feiras e promovendo workshops com agentes de viagens para mostrar as potencialidades de Gramado. Os grandes eventos como o Natal Luz, a Páscoa em Gramado, o Festival de Cinema, a Festa da Colônia, o Gramado In Concert, o Festival de Gastronomia e a Vindima são realizados pela autarquia pública Gramadotur. É o trabalho alinhado de cada um desses órgãos que garante o sucesso do município.

A cultura do turismo em Gramado se construiu ao longo dos anos. Os gestores, a comunidade e os empresários sempre entenderam que este seria o caminho para o desenvolvimento do município e trabalharam para isso. Hoje, a cidade é sinônimo de triunfo e pujança, sendo procurada para a instalação das mais diversas atrações e investimentos.

Seja nas paisagens do inverno ou no brilho do período natalino, Gramado seguirá sendo referência aos turistas, porque cada detalhe, desde o plantio das flores até a decoração dos eventos, é construído com dedicação e paixão de todos que fazem a cidade ser uma das mais visitadas do Brasil.

Prefeito de Gramado (PP)