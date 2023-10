O câncer de mama precisa entrar na pauta

Maria Cristina Biesdorf Pretto

Estamos em outubro, a época mais cor-de-rosa do ano. É ao longo desse mês que vemos dezenas de prédios públicos e privados serem coloridos por luzes nessa cor. Nas ruas, nas empresas e nos comércios, o tom também é exaltado. Por trás de toda essa mobilização, existe uma causa nobre: a campanha de conscientização sobre o câncer de mama.

A iniciativa surgiu nos Estados Unidos. Na década de 1980, uma farmacêutica e a American Cancer Society iniciaram uma campanha para falar sobre a doença. Anos mais tarde, uma famosa marca de cosméticos adotou o laço cor-de-rosa como símbolo da ação, popularizando o acessório como uma marca do combate à doença.

Desde então, o Outubro Rosa mobiliza milhares de pessoas, especialmente mulheres que tiveram algum contato com a enfermidade, em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente - e nem poderia. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) prevêem cerca de 74 mil novos casos da doença por ano até 2025.

No Rio Grande do Sul, em 2023, 3,7 mil mulheres devem receber um diagnóstico de câncer de mama, de acordo com o Instituto. Só no Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), esse número chegou a 343 no fim de setembro - uma média de 38 pacientes por mês. Se essa quantidade se mantiver, devemos fechar o ano diagnosticando cerca de 12% do total estimado pelo Inca para o Estado.

Apesar dos números expressivos, precisamos lembrar que o câncer de mama tem bons índices de cura quando descoberto precocemente, podendo superar os 90% em muitos casos. Para tornar essas chances uma realidade, porém, é preciso falar sobre a doença: relembrar que as mamografias de rastreamento podem iniciar aos 40 anos para a população em geral. Aquelas mulheres com familiar de primeiro grau que teve o câncer precisam iniciar o rastreio mais cedo, uma década antes da idade na qual a parente foi diagnosticada.

Temos de destacar, também, que cerca de 90% das pacientes não têm doença na família, o que reforça a importância de fazer os exames periodicamente. Trazer o tema à pauta é um pequeno passo frente à caminhada que temos para reduzir drasticamente a quantidade de casos curáveis. O Outubro Rosa é um movimento mundial para lembrar que você é insubstituível.

Médica mastologista do Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital de Clínicas Ijuí