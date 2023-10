Nossa vocação é empreender e inovar

Adiló Didomenico

A vocação empreendedora que marca a história de Caxias do Sul e a torna reconhecida internacionalmente requer participação equivalente do poder público. A máxima liberal "muito faz se não atrapalha" não corresponde à realidade. O município cumpre seu papel como facilitador e indutor da atividade econômica.

A atuação começa por garantir a infraestrutura e o atendimento às crescentes demandas sociais de uma cidade com meio milhão de habitantes, passa por remover empecilhos burocráticos e tributários e vai além: a prefeitura atua, diretamente, em prol do empreendedorismo e da inovação.

Uma cidade pulsante e vibrante não comporta uma prefeitura analógica e atrasada. Trabalhamos para modernizar a administração por meio de iniciativas como o Governo Sem Papel, acabando com pilhas e pilhas de processos, a gestão por metas e resultados e a reforma da previdência.

Desburocratizar e simplificar são marcas de nossa administração. Pela primeira vez em 133 anos de história, reduzimos impostos. O ISSQN de empresas de tecnologia caiu pela metade e, com isso, a arrecadação proveniente deste segmento aumentou. O novo código tributário revogou 59 leis complementares e 70 leis esparsas na área fiscal. Reduzimos de 90 para três dias o prazo de emissão de guias de ITBI. Certidões negativas hoje são obtidas na hora. Abrir uma empresa de atividade de baixo risco - que representam 75% dos CNPJs - demora apenas 10 minutos.

Implantamos a primeira parceria público-privada da história de Caxias, que permitirá modernizar todo parque de iluminação pública reduzindo pela metade o custo de manutenção. Um caminho sem volta que logo será estendido a outras iniciativas.

A prefeitura também apoia diretamente a economia. O programa CredCaxias injetou mais de R$ 20 milhões para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O Capacita Caxias forma e qualifica mão de obra com foco nas necessidades do mercado, com turmas, inclusive, em espanhol, para atender ao fluxo migratório crescente.

Ações como essas se somam à aptidão e ousadia inatas de nossa população e fazem de Caxias do Sul a melhor cidade do país para negócios na indústria e a sexta mais inovadora do Brasil. Mais importante do que esses reconhecimentos é garantir que nossa cidade continue a atrair investimentos e a oferecer um excelente ambiente de negócios e qualidade de vida para nossa população.

Prefeito de Caxias do Sul (PSDB)