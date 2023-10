Bento Gonçalves: sinergia e desenvolvimento

Diogo Siqueira

Desbravar uma encosta, em meio a vales e pedras, e fazer desse chão um local próspero não é trabalho para um só homem e uma só enxada. A trajetória de Bento Gonçalves foi construída na base da solidariedade, união e sinergia de seu povo. Gente que sempre soube que em comunidade todos crescem juntos.

É neste espírito colaborativo, de quem gosta do trabalho, que estamos alicerçando os pilares do crescimento de Bento Gonçalves, uma das cidades mais limpas do Brasil segundo estudo da PWC Brasil. Esse título comprova a união que há entre prefeitura e cidadão, que sempre estiveram juntos, como nos mutirões de serviços executados nos bairros. Cuidar da cidade é cuidar da nossa gente.

Aqui, o setor privado é pilar fundamental. Bento foi uma das cidades pioneiras na política de liberdade econômica e, também por conta disso, tem um centro econômico vibrante calcado na tecnologia. Atualmente, são mais de 12 mil microempreendedores individuais que fazem deste chão um celeiro de criatividade e inovação. A indústria está aquecida e importando tecnologia com a nova geração de empresários, que entendem o cenário globalizado, garantindo que nosso mercado prospere.

O setor moveleiro emprega de forma direta quase 37 mil trabalhadores. No primeiro semestre de 2023, o faturamento das empresas da região ultrapassou a marca de R$ 1,4 bilhão, com exportações que superaram a cifra de US$ 24 milhões. Estamos conectados com o mundo e cada vez mais próximos dos nossos principais parceiros comerciais: Uruguai, Estados Unidos, Chile, Peru e Reino Unido. O setor vinícola floresce em solo fértil com mais de 30 produtores de vinhos finos e derivados de uva. A produção média anual de 12 milhões de garrafas atrai milhões de visitantes anualmente, tornando nossa cidade um destino turístico.

Bento Gonçalves tem um destino promissor, forjado na cultura empreendedora e na predileção ao tecnológico. Olhando para o horizonte, vejo essa cidade consolidada como um polo de inovação. Temos a consciência de que já avançamos nesta e em outras pautas. Sabemos também que temos a sabedoria de quem conhece os desafios que ainda precisam ser enfrentados e a tranquilidade de quem tem a comunidade e os setores público e privado unidos. Todos nós estamos, juntos, caminhando para o mesmo futuro.

Prefeito de Bento Gonçalves (PSDB)