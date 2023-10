A ressignificação das franquias em Shopping Centers

Lucien Newton

O setor de franquias tem evoluído de forma significativa, graças ao avanço da tecnologia e da transformação digital. A implantação das redes está se adaptando às demandas do mercado, trazendo inovações e aproveitando as oportunidades oferecidas pela era do Franchising 4.0, uma abordagem que combina tecnologia e inovação para aprimorar a experiência dos franqueados e dos consumidores. Essa nova era do franchising utiliza soluções digitais, como inteligência artificial, automação de processos e análise de dados, para melhorar a eficiência operacional, a comunicação e o relacionamento com os clientes.



Os shoppings sempre foram um local estratégico para a implantação de franquias. Na primeira década deste século, existiam shoppings com onde 80% de suas operações eram franqueadas, mas gradualmente, com o surgimento de novos empreendimentos e elevação do custo total de ocupação, este percentual caiu quase pela metade nos últimos anos.



Com grande fluxo de pessoas e infraestrutura consolidada, os shoppings oferecem uma oportunidade única para as marcas alcançarem um público diversificado e aumentarem sua visibilidade. Além disso, a presença de outras lojas, entretenimento e serviços em um shopping cria um ambiente propício para a experiência de compra e a fidelização do cliente.



Com a chegada do Franchising 4.0, os shoppings estão passando por transformações significativas para se adaptarem às novas demandas do mercado. Eles estão investindo em serviços, entretenimento e tecnologia para oferecer uma experiência omnichannel, integrando seus canais físicos e digitais. Isso permite que as franquias alcancem os consumidores de maneiras diferentes, por meio de lojas físicas, e-commerce, aplicativos móveis e redes sociais.



Além disso, os shoppings registraram um fechamento de 127 lojas neste ano, segundo pesquisa recente do Bank Of América, entretanto, o que vemos não é uma crise do setor, e sim uma ressignificação do ambiente. Cada vez mais os shoppings estão focados em experiências, entretenimento e utilizando dados e análises para entender melhor o perfil dos consumidores e personalizar sua oferta.



Eles estão implantando soluções como beacons, que permitem rastrear o comportamento do cliente no shopping e enviar ofertas personalizadas em tempo real. Isso proporciona uma experiência mais relevante e envolvente, aumentando as chances de conversão e fidelização.



De acordo com um estudo recente da 300 Consultoria, a implantação de franquias nos shoppings tem mostrado resultados promissores no contexto do Franchising 4.0, sempre que observadas as condições de entrada e correção dos contratos de aluguel. O estudo revela que as marcas que adotaram estratégias digitais e omnichannel tiveram um aumento médio de 20% nas vendas e um aumento de 15% na satisfação do cliente.



A consultoria destaca a importância de investir em tecnologia para a implantação de franquias nos shoppings. Segundo ela, as marcas que não acompanharem a transformação digital e não aproveitarem as oportunidades oferecidas pelo Franchising 4.0 correm o risco de ficarem para trás e perderem espaço no mercado. “Elas sentirão apenas a dor dos altos aluguéis cobrados e não conseguirão colher os benefícios da operação em um centro comercial com alto fluxo".



A implantação de franquias nos shoppings está passando por uma revolução com o avanço do Franchising 4.0. A combinação de tecnologia, inovação e estratégias omnichannel está transformando a forma como as franquias se comunicam, operam e interagem com os consumidores. Os shoppings estão se adaptando rapidamente a essa nova era, investindo em soluções digitais e personalizadas para oferecer uma experiência diferenciada aos clientes.





Para as franqueadoras e franqueados, é essencial acompanhar essa transformação e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Franchising 4.0 para obter sucesso no mercado atual e justificar o custo de ocupação de um negócio funcionando em um Shopping.



Especialista em franquias com mais de 20 anos de experiência no setor