A surpresa argentina

Leandro Villela Cezimbra

No último dia 22 de outubro, a Argentina foi novamente às urnas para escolher seu presidente, parte do Senado e parte da Câmara de Deputados, além de alguns governadores. Em que pese os debates presidenciais mornos, nos quais os candidatos, em regra, não apresentaram propostas concretas, nem como fazer para retirar a Argentina da crise que a aflige, o resultado foi surpreendente.

Para quem acreditava que o peronismo estava acabado, fica a lição de que a força política que mais governou a Argentina durante o período democrático se encontra mais viva e forte do que nunca. Sérgio Massa saiu de uma posição de coadjuvante para o principal expoente político situacionista.

Há quem afirme que Sérgio Massa não é peronista, que possui vínculos mais sólidos com outros espaços políticos, que tem relação com Macri, mas a verdade é que ficou muito próximo de ganhar a eleição no primeiro turno, contrariando todos os prognósticos, sendo candidato peronista.

Na Argentina, se um candidato alcança 40% dos votos válidos e uma vantagem de 10% ou mais para o segundo colocado, ele é declarado vencedor, sem necessidade de segundo turno. Massa fez mais de 36%, contra 29,96% de Milei.

Curioso é que Sérgio Massa, o Ministro da Economia que empilhou fracassos na condução de sua pasta, que não conseguiu conter as sequenciais altas do dólar, que desvalorizou o peso em 30% em um ato, sagrou-se vencedor da primeira volta eleitoral. Não há surpresa maior!

Não se pode esquecer que a máquina pública peronista, diferentemente das Paso, trabalhou com força em favor de Massa. Os aumentos nos planos sociais do governo, a redução de impostos no final da campanha e outras medidas populares auxiliaram no resultado.

De outro Norte, Milei, que representava grande esperança daqueles que querem mudanças radicais no país, manteve seus votos das prévias (Paso) com um pequeno aumento, mas não foi possível concretizar sua profecia de uma vitória no primeiro turno. Terá de fazer concessões e mudar o tom do discurso para conseguir mais votantes dos outros espaços políticos, como sinalizou durante seu discurso após os resultados.

De fato, a Argentina é um país surpreendente, os resultados da eleição foram igualmente surpreendentes e nada está definido. Veremos quais serão as surpresas que nos reservam o dia 19 de novembro, quando ocorre o segundo turno.

Secretário Geral da Câmara Empresarial Argentino Brasileira do RS e Diretor da ACI NH