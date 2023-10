Reciclagem e inovação na economia circular

Paulo Cezar dos Santos

A reciclagem de plástico está aumentando no país e o RS ocupa uma posição de destaque. O Estado já recicla mais da metade dos produtos e está em segundo lugar no ranking nacional, de acordo com a consultoria Maxiquim ao divulgar estudo encomendado pelo Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast). Por trás deste avanço, há uma série de ações e investimentos que impulsionam o protagonismo regional envolvendo desde educação ambiental até a busca de novas soluções para a química e o plástico baseadas no desafio da sustentabilidade.

Não basta fazer o descarte correto. É preciso estimular e apoiar os recicladores das Unidades de Triagem (UTs) e a indústria investir no desenvolvimento de tecnologias para entregar novos produtos com alto valor agregado feitos de resinas plásticas pós-consumo (PCR), que atendam às necessidades da sociedade e incrementem a circularidade do plástico. Trata-se de um movimento que se tornou ainda mais consistente no RS com a ampliação, em maio deste ano, do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), no Polo Petroquímico de Triunfo.

Reciclagem e inovação caminham juntas. E o time do CTI tem entre suas missões o desenvolvimento de novas resinas a partir da reciclagem do plástico. É um ciclo que começa validando entre os resíduos levados para a ilha de economia circular os que podem se transformar em matéria-prima. A partir daí começam outros processos para chegar à rota de polimerização ideal para as resinas pós-consumo que vão gerar novos produtos. Todo esse trabalho fica mais robusto a cada dia. Novos equipamentos foram incorporados pelo CTI recentemente, entre os quais o sistema robótico para analisar o índice de fluidez das novas resinas e uma nova sopradora específica para produção de frascos feitos de resina PCR.

O mundo demanda cada vez mais produtos sustentáveis e as resinas pós-consumo, além de ocuparem esse nicho, representam um novo negócio que também fomenta parcerias. É assim que a economia circular ganha espaço e empresas como a Braskem fazem da inovação parte relevante de sua estratégia de desenvolvimento sustentável.

Coordenador laboratório de Inovação e Tecnologia Braskem