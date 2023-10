O empreendedor vai na fé

André Machado

Acompanhei com atenção os debates eleitorais da disputa presidencial na Argentina. Na voz de Milei, Massa e Bullrich ouço uma palavra que não faz parte do meu castelhano: PyME (assim mesmo, com capitulares e minúsculas). Na busca no Bing, me deparo com as pequenas e médias empresas, um segmento apontado pelos argentinos como capaz de impulsionar a retirada do país do atoleiro em que se meteu.

Aqui no Brasil, dados do Sebrae apontam que 99% dos empreendimentos são PMEs, responsáveis por mais da metade das carteiras assinadas no setor privado. Esta conquista só é possível pela força de pessoas que rompem com o comodismo e vão à luta para empreender, apesar de todas dificuldades impostas aos que se jogam na aventura de criar empregos e gerar riquezas.

Veio de outro argentino uma mensagem de conforto e que impulsiona a vocação dos empreendedores no mundo todo. Ainda antes da guerra em Israel, o Papa Francisco lembrava que em tempos pós-pandemia e de guerra (no caso, a da Ucrânia), os empresários sofrem e muitos veem seus negócios fecharem. Da mesma forma, Francisco destaca o papel dos empresários na transformação da sociedade.

"Uma forma cada vez mais importante de participar no Bem Comum é criar empregos, empregos para todos, especialmente para os jovens - confie nos jovens", clama o Santo Padre em mensagem endereçada a empreendedores franceses. Que mundo podemos construir se não tivermos facilidade para empreender e acesso ao mercado de trabalho para as gerações que irão cuidar do futuro do nosso planeta?

Um ponto importante do texto é que o Papa não faz distinção entre empresários e trabalhadores. "Eles vivem do trabalho e permanecem empreendedores enquanto trabalham", destaca. Mas lança um alerta aos que desistem de empreender e tornam-se especuladores. O bom empresário é o "bom pastor". Francisco destaca que quem empreende não deve esquecer do "aroma da madeira" que o inspirou a criar seu negócio.

Lembro que durante a pandemia conversava com empreendedores que ameaçavam desistir. Uma delas é a Claudia, dona de um café no bairro Rio Branco. Ela e seu negócio sobreviveram. Há uma semana estive no seu empreendimento para buscar uma encomenda. O café estava cheio e ela já não sabia como daria conta de tantos pedidos. Possivelmente terá que contratar e seguir crescendo. Claudia não se esqueceu do "aroma", no caso dela, as especiarias da cozinha. Vai na fé.

Secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre e jornalista