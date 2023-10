O Dia do Médico no futuro

Sérgio Amantea



A crença que a posição dos astros poderia reger a vida das pessoas, é o que hoje mais se aproxima do que denominamos astrologia. Nesta época acreditávamos que a Terra era o centro do Universo, verdade que na época perdurou por muitos séculos. Tais conceitos precedem a própria medicina como ciência, e atestam uma curiosidade nata de previsão do futuro.



Cerca de 5.000 anos nos separam dessa época, descobrimos que a Terra não é o centro do universo e temos quase certeza de que os astros não podem prever o nosso futuro. A medicina emergiu como ciência e modificou os indicadores de saúde da população. Este progresso tem nos aproximado de uma medicina de real precisão.



Em pleno século XXI, o Dia do Médico é comemorado universalmente, mas possui diferenças, tanto pelas datas adotadas, quanto pelo seu simbolismo representativo. Dia 18 de outubro é a data adotada por países com influência católica. Faz alusão a São Lucas, médico por profissão, talentoso na arte da pintura e devoto da evangelização e da atenção aos menos favorecidos.



Mesmo para países que têm adotado outros modelos de simbolismo representativo, estes sempre estiveram pautados por uma atuação importante no campo da saúde e nunca dissociados de atributos humanitários.



No momento, ainda acreditamos que o médico deve ser o centro de nossos modelos assistenciais, entretanto, a emergência de novos facilitadores representados pela telemedicina, Inteligência Artificial (IA), Machine Lerning, Internet das Coisas (IOT), Machine Learning, Wearables, Robótica entre outros, nos traz um novo paradigma.



Um paradigma que nos obriga a assumir o compromisso constante de não esquecermos nossos princípios. Um simbolismo representativo que tem modelado toda boa prática ao longo dos tempos: empatia, solidariedade, humanismo, equidade e ética.



Para quem é pediatra, aqueles que se consideram os médicos do futuro, isso não pode passar em branco. Por nós, passam muitas das intervenções que garantem a saúde de toda uma população. Por nós, iniciam as políticas de educação, de prevenção e de tratamento. É na pediatria que se apresenta o contato, daquela então criança, com um de seus primeiros modelos profissionais. O médico do futuro. Aquele que será o responsável por perpetuar a saúde da nossa medicina, que preservará a importância do médico no cenário da assistência e irá comemorar o dia do médico, de maneira indissociável, dos seus preceitos de criação.



Presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul