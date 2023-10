Guardiões da saúde, pioneiros do cooperativismo

Adalberto Veiga



Em momentos de silêncio e introspecção, muitas pessoas se perguntam sobre o propósito mais elevado de suas existências. Em algumas profissões, como a Medicina, essa indagação encontra respostas luminosas. Hoje, quero prestar uma singela homenagem àqueles que escolheram o nobre ofício de cuidar, aliviar e curar as dores e sofrimentos alheios: os médicos.

A jornada de um médico não é somente pautada pela ciência, mas também pelo coração. A cada aperto de mão, olhar de esperança e abraço de gratidão, percebemos que a medicina vai além das prescrições e diagnósticos. Ela toca a alma, resgata sorrisos e pode tecer laços indestrutíveis de confiança e empatia.

Nesse ofício, a coletividade é essencial. Não há médico que trabalhe isolado; sempre há uma equipe, um conjunto de mãos e mentes que fazem a diferença. Essa sinergia lembra, de certa forma, o cooperativismo, pois ambos são fundamentados na união, na confiança mútua e na certeza de que juntos somos mais fortes.

A Unicred Integração, composta por tantos médicos associados, é prova viva dessa intersecção. Assim como um médico se dedica a atender as necessidades individuais de cada paciente, nós visamos compreender e servir cada associado, reconhecendo suas individualidades e aspirações. Em ambas as esferas, o compromisso é com o bem-estar, com o crescimento sustentável e com a construção de um futuro mais promissor.

O cooperativismo acredita no potencial transformador da colaboração. E é com grande orgulho que afirmo: médicos, vocês não apenas transformam vidas por meio de suas habilidades clínicas, mas também ao fortalecerem, com sua participação, o espírito cooperativista. Assim, propagam uma cultura de auxílio mútuo, de solidariedade e de prosperidade partilhada.

Que possamos, juntos, continuar traçando caminhos que elevem a humanidade, seja na saúde, seja na vida financeira. Afinal, nossa missão compartilhada é fazer a diferença no mundo e, com vocês, estamos confiantes de que estamos no caminho certo.

Diretor Executivo da Unicred Integração