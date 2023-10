A importância da visão

Denise Donboski

Criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de alertar a população sobre doenças que causam cegueira reversível, o Dia Mundial da Visão é celebrado anualmente na segunda quinta-feira de outubro. De acordo com a entidade, estima-se que aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas vivam com alguma forma de deficiência visual, sendo que sua maioria tem mais de 50 anos.



Dados como esse são preocupantes por si só e se tornam ainda mais se pensarmos que cerca de 80% dos casos de cegueira e deficiência visual podem ser evitados. Apesar disso, para que esse número diminua, é preciso que o acesso aos serviços oftalmológicos seja fortalecido, através de políticas públicas. Isso porque pessoas de renda mais baixa e analfabetas, que vivem em áreas periféricas e rurais, são mais propensas a desenvolver doenças oculares, do que a população que vive em melhores condições. E a ONU alerta: todos que viverem o suficiente terão, ao menos, uma doença ocular durante a vida.



A falta de diagnóstico precoce pode causar prejuízos pessoais e até mesmo econômicos a curto e longo prazo. Nas crianças, a deficiência visual pode apresentar nível baixo de desempenho educacional e, em adultos, afeta a qualidade de vida através de menor produtividade e participação na força de trabalho.



Catarata e erros de refração não corrigidos são as principais causas, mas não as únicas. Degeneração Macular relacionada com a idade, glaucoma, doenças sistêmicas de longa data, como diabetes, e que causam retinopatia diabética, doenças infecciosas oculares e traumatismos oculares são igualmente importantes para a prevenção a cegueira.



Sabendo de todos os problemas que podem ser diagnosticados e evitados, se torna ainda mais importante que façamos a nossa parte. Entidades governamentais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) já trabalham a favor da sociedade com diversas ações, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visa assegurar o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos.

