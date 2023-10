ESG e a educação

Deise Ziebell

A sigla ESG jamais teria sido criada se não houvesse urgência pelo o que as três letras propõem: mudança de hábitos. O termo resume um grito da sociedade organizada em prol da adoção de práticas conscientes, empáticas e efetivas em todos os âmbitos. Não é discurso, é mão na massa. Ou, no meu caso, na terra. Nas últimas três décadas, acompanho a transformação do setor do tabaco, preocupado com o bem-estar dos ambientes nos quais está inserido antes mesmo da difusão do conceito. Meu ofício diário em uma empresa global, com colaboradores nos cinco continentes, me dá o privilégio de enxergar como a diversidade cultural e a educação permeiam qualquer solução que nos garanta um futuro minimamente sustentável.



Recentemente, em visita ao Malawi, na África Ociental onde a Alliance One tem forte presença, testemunhei os esforços para melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais, através do acesso ao básico, como água e aprendizado. E não me refiro apenas a falta de livros ou material escolar. Mas aos prédios que constituem escolas. Não há estudo se não há onde estudar. No ano passado, nossa frente de ação no país focou em construir instituições de ensino em áreas remotas, além de prover água potável para cerca de 30 mil pessoas.



Nos campos do Sul do Brasil, onde atuamos, a educação está por trás de programas informativos e operacionais envolvendo a preservação das nossas matas ciliares, do solo e da garantia de salubridade, renda e independência do produtor. No ano passado, inauguramos bibliotecas, distribuímos mais de 7 mil livros, além de termos percorrido escolas de 22 municípios com apresentações teatrais no intuito de aflorar a consciência ambiental entre os mais de 7 mil alunos atendidos. Também reformamos banheiros e oferecemos mentoria de sucessão rural a jovens interessados. Acreditamos fortemente no poder disseminador dos nossos filhos quanto às práticas saudáveis ao planeta.



Veja que podemos voar até a Indonésia, na Ásia, que o incentivo ao ensino também será visceral na construção das respostas que buscamos. Desde que criamos centros de recreação no contraturno da escola, com atividades como dança, música e aulas de reforço, percebemos a mudança expressiva na qualidade de vida e nos contextos em que vivem as comunidades agrícolas asiáticas.



ESG não é apenas um acrônimo na busca por um mundo melhor. Podemos, na prática, construir um contexto onde o meio ambiente seja preservado, as comunidades sejam fortalecidas e a governança seja transparente e justa. O futuro é agora.

Gerente de Assuntos Corporativos da Alliance One Brasil