Eduardo Leite está de castigo?

Lucas Dalfrancis

Eduardo Leite dança Rod Stewart e Veveta. Nesse Arerê, sob os seus pés, uma pista escorregadia de sabão e, sobre ele, uma arapuca da própria reputação. A quem importa a intimidade do governador gaúcho? Interessa, sim, ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. E, quando convém, à politica sentimentaloide da histeria.

Aos colegas da imprensa, cujo critério notícia é refém do ibope caça-clique, também diz respeito. Agora, o que sentencia o tribunal da opinião pública dos embalos daquele sábado à noite?

Diante de tantos excessos, crises inflamadas pelo atrito da hora áspera do presente duram menos do que essa primavera. Quem lembra do ex-governador José Ivo Sartori dançando uma valsa na Expointer, em setembro de 2015, na semana em que anunciara o parcelamento dos salários do funcionalismo? Exatamente. Ninguém!

O que se perpetua no simbólico social é a verdade e o resultado. Reputação é legado. E qual tem sido o patrimônio do tucano? De omissão às crises ou de enfrentamento diante das dores?

Perceba que no embate contra a desgraça existe vários tipos de atores. Aqueles que reduzem o problema e, no dia seguinte, sofrerão o rebote da ausência. Aqueles que lutam contra a realidade, criadores de cortinas de fumaça, endereçadores do olhar social a outro espetáculo. E há quem faça do colapso um saldo reputacional, um patrimônio em consideração ao seu nome.

Aprove ou reprove Eduardo Leite, mas ele é um líder dessa última fileira. Ora na pandemia, ora agora, o mesmo protocolo: o diagnóstico da adversidade, a solução, a comunicação e o apelo à solidariedade.

Se Leite fosse um invisível nas peleias que vive o Sul, um líder mais ou menos, negligente ou titubeador diante da complexidade, seria linchado na internet. Entretanto, viu-se um choque de interpretações entre o que mancheteava a imprensa do Sudeste e o que pensavam os gaúchos deste pago de cá.

Criou-se uma corrente em defesa à liberdade do inquilino do Palácio Piratini, e a força do argumento era de pura carga emocional. Eis o porquê: mérito e gratidão. Eduardo Leite pode sair no sábado à noite, a opinião pública não o colocou de castigo.

Jornalista e CEO da Notório