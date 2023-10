O olhar de Sapiranga para a inovação

José Della Santos

Um ecossistema de inovação está sendo formado em Sapiranga. Ele iniciou a partir da sensibilização da sociedade para a necessidade de alterar a matriz econômica do município, fortemente baseada na indústria calçadista. Mas foi após a promulgação da Lei Municipal de Inovação e a transformação do movimento pela Inovação - Inova Sapiranga - em Conselho Municipal, que a cidade definitivamente se posicionou na busca pela inovação e pelo desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

Consideramos a inovação uma ferramenta substancial para competir e sobreviver em um mundo altamente globalizado e digital. Entender o contexto que está inserido e propor políticas públicas de inclusão e apoio à transformação digital de pessoas, empresas e do próprio poder público, é imprescindível para gerar e desenvolver novos negócios, capacitar pessoas a produzirem e operarem tecnologias e reter, no município, o ganho de capital a partir da geração de valor dos bens e serviços produzidos localmente.

Nesse sentido, celebramos a criação do Fly.Hub, um espaço de conexões. Universidades, empresas de tecnologia, instituições de ensino, profissionais das mais diversas áreas de atuação e startups encontram no local soluções para o desenvolvimento de suas atividades de forma assertiva, além de proporcionar conexão com outros mercados e ambientes inovadores nacionais e internacionais.

Ainda dentro deste contexto, entendendo haver uma demanda crescente no município por projetos inovadores e por eventos relacionados ao tema, optamos por criar o Sapiranga Summit, que conversa com este público, mas que também é atrativo por tratar de um tema tão relevante e atual quanto necessário, diante do que pretende o município em relação à promoção da transformação digital, alteração de matriz econômica e desenvolvimento de capital humano.

A segunda edição acontece entre os dias 5 e 7 de outubro e tem em seu planejamento uma trilha de projetos relacionados à inovação, com calendário próprio, participação de grandes nomes nacionais e realização junto ao Fly.Hub de atividades que instiguem essas discussões e movimentem o ecossistema de inovação da região, transformando-a em uma referência no tema no Estado e no País.

Secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia de Sapiranga