Panambi se destaca pela industrialização

Apelidos não lhe faltam. São muitos e cada um reflete alguma de suas características: "Cidade das Máquinas", "Vale das Borboletas Azuis", "Capital Nacional do Pós-Colheita", "3º Pólo Metal Mecânico do RS"... Mas podemos simplesmente chamá-lo de Panambi.

Município do noroeste gaúcho, se destaca pela industrialização desde o início da sua colonização. Empreendedorismo e inovação tecnológica garantiram constante crescimento populacional, desenvolvimento econômico e soluções inteligentes aos mercados nacional e internacional.

Como Polo Metal Mecânico, está em processo final de ser reconhecido como Capital Nacional do Pós-Colheita. Sua excelência na fabricação de máquinas e equipamentos para este segmento é notória. Estima-se que de cada 10 grãos produzidos no Brasil, entre 6 e 7 passam por máquinas fabricadas em Panambi. Com tecnologia de ponta em sistemas de secagem, limpeza, transporte e armazenagem de grãos, as empresas da cidade desempenham um papel vital na cadeia do agronegócio, tanto para o Brasil quanto à exportação.

A fabricação e instalação de sistemas de termometria, automação e monitoramento em silos e armazéns, sempre com incorporação de novas tecnologias, tem melhorado significativamente a eficiência na qualidade dos grãos armazenados. Além disso, a fabricação de sistemas inovadores de irrigação contribui na eficiência da produção agrícola, com cada vez maior importância diante das adversidades climáticas sentidas de forma mais frequentes. A indústria panambiense está na vanguarda da geração fotovoltaica e do aproveitamento do biogás como fontes de energia limpa e sustentável.

Panambi tem hoje cerca de 45 mil habitantes, com alto percentual da população economicamente ativa empregada nas mais de 5.800 empresas, expandindo, além das indústrias, os setores de comércio e serviços, sendo um dos municípios com mais agroindústrias legalizadas em relação a população, e um cooperativismo forte. As políticas públicas proporcionam Educação com destaque ao preparo para o mercado de trabalho, Saúde reconhecida como uma das marcas do município, investimentos em esporte, lazer e paisagismo nas vias públicas, criando um ecossistema tanto de prosperidade socioeconômica quanto de qualidade de vida.

A 4ª melhor cidade pra se viver no Brasil (entre as cidades de pequeno porte), atualmente, a Administração Municipal de Panambi está buscando certificação ISO 37.120 para Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável.

