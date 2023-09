Autismo: um quebra-cabeça a completar

Benito Paschoal

Repetidamente, ouço que o autismo é um transtorno novo, como se fosse uma invenção moderna surgida antes de ontem, uma peculiaridade deste nosso tempo. Como se antes não houvesse, como se no passado tal condição não existisse como realidade na infância, nas escolas e na sociedade. A verdade primeira, e aqui vos fala um professor, é que durante décadas negligenciamos por desconhecimento o Transtorno do Espectro Autista (TEA). E a outra verdade, esta, a derradeira, é que não podemos mais reduzir esse assunto, silenciá-lo, ou fazer de conta que o poder público não tem nada a ver com isso.

Milhares de autistas permanecem não diagnosticados e, por óbvio, não recebem o apoio e os recursos necessários para viverem na plenitude. O recente caso da atriz Letícia Sabatella, diagnosticada aos 53 anos, é a face da realidade do nosso país. Se outrora não se entendia — e por isso nada se fazia —, hoje, com informação e consciência, a atitude da esfera pública e o compromisso dos prefeitos com a pauta é uma responsabilidade inegociável.

Embora leis como a Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão sejam extremamente importantes e resguardem o direito à cidadania, à dignidade (sobretudo no ambiente escolar e na inserção no mercado de trabalho) e à saúde pública para os autistas, cidades fora do eixo das metrópoles ainda precisam de um olhar sensível e, mais do que isso, de ações de verdade.

É necessário agir. Nesse sentido, sinto orgulho do movimento de vanguarda que Encruzilhada do Sul lidera no Vale do Rio Pardo: a criação do Centro de Apoio Municipal ao Autismo (CEAMA), um espaço de acolhimento e formação criado e custeado pela prefeitura. O corpo clínico e assistencial altamente capacitado, com neurologistas, psicólogos infantis e assistentes sociais, garante diagnósticos precisos e cria planos de tratamento personalizados para cada criança ou adulto autista que precisa e merece ajuda.

Urge expandir os serviços, democratizar o acesso ao tratamento, promover a inclusão em todas as áreas da vida de quem está no espectro autista. A responsabilidade de garantir um futuro inclusivo é, sim, uma atribuição da política — que não pode deixar nenhum cidadão abandonado, pelo caminho, sem carinho e cuidado. A compreensão desse quebra-cabeça depende do discernimento social, mas também, necessariamente, de uma tomada de atitude das prefeituras. Temos feito a nossa parte.

Prefeito de Encruzilhada do Sul (MDB)