O jogo da democracia no tabuleiro municipal

Everton BrazA polarização sempre foi um traço relevante no jogo político e social do Rio Grande do Sul, antes mesmo disso virar tendência no cenário nacional. Farrapos contra o Império, chimangos contra maragatos, udenistas contra trabalhistas. São vários exemplos de embates políticos (e até bélicos) que contornam a história do nosso Estado.Agora, a polarização entre direita e esquerda ainda circunda o jogo do poder faltando aproximadamente um ano para as eleições municipais de 2024. Mas qual será a sua influência na decisão das pessoas na hora de escolher seus candidatos para as prefeituras e às câmaras municipais?A resposta não é matemática, nem científica, mas é fato que nem sempre a polarização brasileira é reproduzida nos pleitos municipais, especialmente em comunidades com passado, legados e significados.. Isso ocorre por diferentes fatores. O primeiro deles é a diferença na relação de forças entre partidos no âmbito nacional e no jogo regional. Cada cidade possui uma tradição de coligação, e a articulação é costurada em torno dessas forças e convergências.Além disso, nas eleições municipais, o fator ideológico, apesar de se manter relevante, não tem o mesmo impacto se comparado com o pleito nacional. Aqui, o eleitor valoriza ações que impactam diretamente no seu dia a dia. Para ele, interessa mais uma rua asfaltada, a saúde com médico no posto e os problemas da cidade resolvidos. Se o candidato é de esquerda ou direita é uma pauta simbólica importante, mas não preponderante.Por isso, as eleições municipais de 2024 nos dão a esperança de que gestores e representantes que fazem a diferença no dia a dia da população sejam valorizados pelos seus feitos, legado de trabalho. O Brasil e o Rio Grande precisam, cada vez mais, de uma política séria e menos de discursos maniqueístas.A boa política começa pelo diálogo, ouvindo os anseios das comunidades para propor soluções em vez de somente perpetuar um discurso que divide as pessoas, como se estivéssemos em uma campanha eleitoral sem fim. Por isso, afirmo: aqueles que desejam colher bons frutos em 2024 devem fazer da semeadura um momento tão importante quanto o da colheita, trabalhando para a melhoria constante da vida das pessoas.