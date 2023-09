Salve o Dia dos Contadores

Salézio Dagostim

Em 1945, através do Decreto-Lei nº 7.988, de 22 de setembro, foi regulamentado e tornado oficial o curso de ensino superior em Ciências Contábeis no Brasil. Assim nasce o Contador como profissional graduado, para estudar, analisar e elaborar o patrimônio monetário dos agentes econômicos e sociais, com o objetivo de protegê-lo para dar mais segurança à sociedade e aos agentes econômicos e sociais, os quais geram emprego e renda para as pessoas físicas, além de recursos para o Estado operar. Com essa regulamentação, o contador passa a ser o guardião do patrimônio das pessoas jurídicas. No dia 22 de setembro, o contador completa 78 anos de existência.

Cumpre registrar que, antes de 1945, a contabilidade, enquanto campo de estudo, se ocupava com as suas técnicas, normas, princípios e fundamentos, concentrando as suas atividades na execução dos registros dos fatos monetários, gerando informações patrimoniais, que seriam posteriormente divulgadas para a sociedade. Após 1945, qualquer atividade que envolvesse o patrimônio monetário das pessoas jurídicas passou a ser atividade do contador.

A respeito das obrigações sociais do contador, precisamos tecer algumas reflexões: Por que a sociedade confunde este profissional com aquele que "cuida" das papeladas das empresas, que emite guias para pagar tributos? Por que ela esquece de procurá-lo quando está com dificuldades para resolver os problemas em seu patrimônio? Quando está com problemas para pagar em dia os seus compromissos? Quando seu negócio está com prejuízo? Quando precisa estabelecer o preço de venda de um produto? Quando precisa saber a quantidade de vendas para manter o seu capital giro? Quando precisa de capital de giro para manter o seu negócio?

Imagine o que seria do mundo capitalista sem os contadores, já que todas as atividades que envolvem o patrimônio são suas? Se são os contadores que fazem as pessoas jurídicas terem vida, que realizam os negócios, que integram as pessoas jurídicas com outras pessoas e com a sociedade (pelas demonstrações contábeis). Se são os contadores que deixam as pessoas mais ricas ou mais pobres, que evitam que as pessoas jurídicas morram. Se são estes profissionais que fazem, também, uma pessoa jurídica nascer e permanecer viva...

Considerando isso tudo, este profissional não deveria ser mais valorizado? Mais cobrado? Parabéns aos contadores pelos teus 78 anos de existência!

Se alguma coisa não vem funcionando, é preciso mudar para que a sociedade entenda que qualquer atividade que envolve o patrimônio monetário das pessoas é do campo profissional dos contadores. Pense nisso! A sociedade precisa do Contador!

Presidente de Honra da Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil