Seguro de Vida: da hiperinflação à transformação digital

Bernardo Castello



Você consegue ler o número 13.342.346.717.671,70%? Complicado, não? Esse é o percentual acumulado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre 1980 e 1994, ano de lançamento do Plano Real, um dos principais marcos da economia brasileira. Em linguagem direta, foi a inflação daquele período, segundo o indicador.



O número reflete o tamanho do desafio enfrentado pela população e pelos agentes econômicos para se planejarem e terem um mínimo de previsibilidade em seus compromissos e negócios. Naqueles 14 anos, o país teve cinco moedas: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, novamente cruzeiro e, o cruzeiro real.



No mercado de seguros, a temida hiperinflação, freava a demanda, principalmente pelos produtos de horizonte mais longo, como o seguro de vida. Foram anos difíceis, mas já ali o setor começava a forjar a sua reconhecida resiliência, encontrando alternativas para garantir tanto a receita de prêmios, quanto o pagamento das indenizações, de forma a atravessar o contexto econômico adverso preservando seu relevante papel social.



A implantação do Real e a estabilização da moeda criaram as condições necessárias para uma recuperação gradual da economia Entre 2001 e 2012, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), os prêmios de Seguros, Previdência e Capitalização passaram de R$ 36,5 bilhões para R$ 156,9 bilhões, um crescimento de 330%, contra 103% do IPCA. Esse bom desempenho se manteve até 2019, com exceção dos anos 2015/2016, marcados por uma recessão econômica.



E aí chegamos ao maior dos desafios já enfrentados pelo mundo desde a Primeira Guerra Mundial. A pandemia da Covid-19 impactou fortemente as vidas de todos nós, levando à alteração de rotinas, planos e sonhos. Descobrimos expostos a uma ameaça global cuja gravidade só encontra paralelo em outro evento do gênero ocorrido há cerca de cem anos.



No mercado segurador, o segmento de Seguro de vida ganhou protagonismo graças à cláusula contratual que prevê exclusão de responsabilidade nos casos envolvendo pandemias declaradas, questão prontamente endereçada pelas seguradoras. Por cuidar da proteção do nosso bem maior, é compreensível que esse aspecto tenha sobressaído. No entanto, foi uma situação de exceção, e não é por ela que a importância do produto deve ser mensurada.



A pandemia induziu uma reflexão sobre o futuro. Avaliamos o nível de proteção e segurança que temos hoje e como podemos atuar para melhorá-lo. Ficou claro a relevância que o Seguro de Vida tem em áreas até então pouco conhecidas pela sociedade, como o planejamento patrimonial, societário e sucessório, que ganharam destaque à medida que a crise sanitária avançava e o medo da morte crescia. Diante desse cenário, escritórios de advocacia e cartórios registraram uma alta na procura pela confecção de testamentos e demais instrumentos que pudessem impedir prejuízos e infortúnios a entes queridos, caso o provedor viesse a faltar.



Investimentos constantes em transformação digital nos permitiram ofertar produtos de forma totalmente online, antes mesmo da pandemia, o que facilitou a nossa adaptação a essa nova realidade. Tais mudanças impactaram a jornada do cliente, que passou a contratar o seguro por esses canais, desde as fases de aceite até o aviso de sinistro – sempre contando com a consultoria de um corretor.



Posso afirmar com convicção que o mercado de Seguro de Vida viveu quatro décadas intensas, repletas de desafios, mas, principalmente, de oportunidades que nos ajudaram a migrar do conceito de proteção para o de prevenção e de produtos pré-formatados para soluções customizáveis, que podem ser usadas em vida. Quantas evoluções presenciamos. Quantas tendências que se tornaram realidade.



E essa jornada não termina aqui. Seguiremos atentos às mudanças, sem perder o foco no que foi e sempre será essencial: cuidas de pessoas!





Diretor da Bradesco Vida e Previdência