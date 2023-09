Crianças especiais e o meio escolar

Andre Michel

Fiquei estarrecido com as denúncias que relataram maus tratos em crianças especiais no Estado de SP. Trata-se do caso de duas crianças, ambas agredidas pelos professores, dentro de escolas, uma destas com deficiência intelectual e outra com autismo, em escolas e cidades diferentes.

A escola deveria ser o lugar mais diverso em todos os sentidos. Inclusive contribuindo com os pais na educação, transformando de forma didática a casa em uma extensão das tarefas escolares.

Quando colocamos nossos filhos nas escolas temos uma sensação de segurança, eu tenho este sentimento fortemente comigo. Nos bancos escolares nossos filhos irão receber alfabetização, terão contato com as ciências, se tornarão seres humanos melhores.

O que mais me tocou nas matérias jornalísticas foi como as denúncias eclodiram, em um caso os pais desconfiaram, pais mais bem informados, colocaram um gravador na mochila do filho e gravaram as agressões.

No outro caso um anjo, sim, um anjo gravou com o celular um ataque de fúria de uma professora contra a aluna com deficiência intelectual, filha de pessoas humildes, se não houvesse a denúncia via vídeo, com certeza as agressões iriam continuar.

Bem, em ambos os casos quero que se faça uma profunda reflexão, vem cá, nenhum colega destes ditos professores ouviu ou viu a forma como estes agressores agiam junto aos alunos, em especial as crianças que portam algum tipo de especialidade, onde foi parar a solidariedade gente!

Eu tenho profunda admiração pela profissão de professor, mas houve uma omissão muito grave por parte dos pares destes professores e pelas coordenações de ensino, infelizmente é o que de fato ocorreu, omissão.

Quem tem filho e não tem por hábito viver a escola, sugiro que o faça, visitem a coordenação, participem da vida escolar, afinal, lá estão nossos filhos, procurem saber o que se passa, contribuam de forma agregadora no ambiente escolar, bem como interaja com o teu filho ou filha, o corpo deles fala, as atitudes deles, os comportamentos.

Este país vai dar muito certo um dia, desde que a educação inclusiva e diversa seja política de Estado e de governos que se alternam a cada eleição.





Bacharel em Direito