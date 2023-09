Os desastres naturais e os produtos de seguro

Guilherme Bini

O Brasil vem presenciando nos últimos tempos uma série de fenômenos naturais de efeitos devastadores, principalmente na região Sul do País. Entretanto, ninguém parecia estar preparado para a magnitude do ciclone extratropical ocorrido no Rio Grande do Sul no início de setembro, que atingiu mais de 80 municípios, vitimou dezenas de pessoas e desabrigou outras milhares. O que se viu foi, sim, uma tragédia sem precedentes no Estado, cujos reflexos ainda serão sentidos por bastante tempo.

Uma das consequências destes acontecimentos é a perda de patrimônio. Conforme o que estiver ou não segurado, é possível buscar a indenização monetária dos bens afetados. É importante, entretanto, ter ciência de que tipos de seguro são necessários contratar nessas situações. Um dos produtos mais buscados é o Seguro de Automóveis, que cobre inúmeros infortúnios sofridos pelo bem. Mas para que esse tipo possa ser acionado e tenha cobertura numa situação de enchente e alagamentos, é necessário que se opte pelo Seguro Total.

Outro tipo bastante procurado é o chamado Seguro Property, modalidade que ampara residências, condomínios, empresas e indústrias. Embora sua cobertura básica seja para incêndios, muitas seguradoras ofertam de forma adicional seguros como danos elétricos, vendaval, perda de lucro, despesas fixas e alagamento. Igualmente, os Seguros Agrícolas são bastante contratados nas regiões afetadas tanto para as propriedades rurais quando para as lavouras. Pode-se destacar também o Seguro de Vida, pelo qual muitas famílias são amparadas por uma apólice, que as permite se reestruturarem de forma mais rápida, além dos benefícios como assistências e telemedicina, que podem usar em vida.

Por isso, sempre se recomenda que a contratação do seguro seja através de um corretor especializado, profissional que vai avaliar os riscos e fazer uma oferta baseada nas reais necessidades dos clientes.

É fato que a violência da ação do ciclone que se abateu sobre os gaúchos pegou de surpresa a todos. Porém, o setor de seguros pode ser um sólido aliado nestas ocasiões. Com uma tradição de confiança e comprometimento, o seguro é capaz de ajudar pessoas, famílias e empresas a amenizarem danos e a enfrentar com um pouco de alívio um momento tão difícil, triste e desafiador como o que parte do povo gaúcho vive atualmente.

Presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (Sindsegrs)