Longevidade empresarial e as pessoas

Rosângela Fragoso

Empresas centenárias carregam a força da tradição e da solidez, mas também a necessidade imprescindível de investimentos em inovação e atualização constante. Se o cuidado do futuro das pessoas é o nosso propósito de marca, de trabalho, para projetos e execução dentro da administração, isso tem seu fio condutor em um dos públicos: o colaborador.

Em mais de 30 anos de experiência profissional com gestão de Recursos Humanos, reúno conhecimentos que me fizeram entender que a busca pela melhoria constante nesse segmento é uma das bases para nos levar a excelência em todas as outras áreas de um negócio. Se os empreendimentos são feitos por pessoas, com o objetivo de atender outras, é preciso que as expectativas sejam sempre consideradas.

A modernização das práticas relacionadas à remuneração e à carreira, com alinhamento ao planejamento estratégico, promoção de ações que tragam o engajamento de todos ao escopo do negócio, apoio ao desenvolvimento e aprendizagem contínua dos colaboradores, até iniciativas que façam com que líderes despontem são apenas o resumo de uma atuação mais do que necessária e que aplicamos aqui com sabedoria e zelo. O GBOEX - empresa voltada para a previdência e o seguro de pessoas, com 110 anos de trajetória -, chegou a esse marco pois sempre projetou a qualificação de seus recursos humanos.

O setor precisa, em qualquer viés empreendedor, ser reconhecido como um verdadeiro aliado estratégico, com um formato de atuação que gere proximidade entre os envolvidos nas rotinas. Trata-se de um cuidado com o que chamamos de "cliente interno". E isso passa a se refletir no que entregamos aos associados e parceiros comerciais.

Nos últimos meses, elaboramos um projeto-piloto de capacitação e desenvolvimento em melhorias de processos, iniciando na área Financeira, visando trazer mais agilidade e competitividade com as melhores práticas de mercado. Introduzimos a utilização de Inteligência Artificial aos procedimentos de recrutamento e seleção, criação da página de carreiras e do programa de "onboarding", o qual visa aperfeiçoar a experiência do colaborador ao iniciar a sua jornada. Para o bom andamento, foi preciso que todos os envolvidos estivessem com os olhos voltados para os propósitos. E isso se faz com a criação de uma cultura empresarial alicerçada no legado da responsabilidade.

Gerente de Recursos Humanos do GBOEX