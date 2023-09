Inflação, juros e a expectativa para a reunião do Copom

A expectativa em torno de um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ligeiramente mais alto em agosto acabou se concretizando: a inflação no mês subiu 0,23%, pressionada pelo encarecimento da conta de energia elétrica e dos combustíveis, sobretudo a gasolina.

O governo federal, no entanto, argumenta que, apesar do discreto aumento, os números mostram que o Brasil vem apresentando crescimento econômico. Um exemplo é que o PIB do segundo trimestre registrou uma surpresa positiva para, com alta de 0,9%. Para que a economia se mantenha, o Ministério da Fazenda espera ver o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortando a taxa Selic nas próximas três reuniões em pelo menos 5 pontos percentuais para fechar o ano com um patamar de juros abaixo de 12%.

O governo pode até desejar que isso aconteça, mas somente uma inflação estável e um PIB em crescimento não são fatores suficientes para um corte na taxa básica de juros, já que há uma gama de fatores que podem causar pressão inflacionária, além de eventos externos e não previsíveis. O ano de 2023 começou com desvalorização das commodities e o fortalecimento do real, o que ajudou a frear a escalada de preços. Além disso, houve queda no valor dos combustíveis.

Já em agosto, a alta de 4,59% na energia elétrica foi responsável por aproximadamente 80% da inflação, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O item contribuiu com 0,18 ponto porcentual para a taxa de 0,23% do IPCA do último mês. A gasolina, depois de um período de sucessivas pequenas quedas, também registrou aumento, contribuindo em 0,06 ponto porcentual.

A meta da inflação pode ser considerada cumprida se, em 12 meses, oscilar entre 1,75% e 4,75%. Antes dos aumentos de agosto, o mercado estimava um IPCA de 4,84% para este ano. A verdade é que os juros altos evitam que a alta de preços se dissemine por mais setores da economia, mas encarecem o crédito para pessoas físicas e empresas e dificulta contratações e investimentos.

Por outro lado, uma inflação alta de bens e serviços pressiona, sobretudo, as famílias de baixa renda, principalmente no quesito alimentação, porque os preços aumentam, sem que o salário acompanhe esse crescimento.

A Selic é utilizada pelo BC, justamente como estratégia para conter o aumento de preços. Se o entendimento for de que existe uma expectativa de elevação da inflação, o corte não ocorrerá. Assim, mesmo que o mercado defenda que há condições de se chegar a 12% na Selic em dezembro - hoje em 13,25% -, o último trimestre será decisivo.