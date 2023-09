Faz um post aí para o Dia do Cliente!

Maicon Dias



O Dia do Cliente, comemorado anualmente em 15 de setembro, nasceu como uma forma de valorizar os consumidores, aproximá-los do comércio e incentivar as compras em um mês de baixa do varejo. Criada pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, a data completa 20 anos em 2023 e merece uma reflexão sobre seu significado neste novo momento do mercado.

Ações promocionais, descontos, brindes e mensagens são exibidos em vitrines, sites, newsletters e redes sociais neste dia, impactando o consumidor com uma nova oportunidade de compra. Mas será que hoje apenas um desconto ou uma mensagem é suficiente para celebrar a conexão com o cliente da marca?

Não foram poucas as vezes em que observei departamentos de empresas que desconheciam a realidade de seus clientes, suas motivações e o que realmente eles querem e precisam. Com certeza, você conhece alguém que frequentou um estabelecimento com atendimento precário, uma estrutura de loja mal planejada e/ou teve obstáculos na jornada de compra. Também não é raro encontrar pessoas que tentaram entrar em contato com alguma loja ou prestadora de serviço e tiveram a clara impressão que eles estavam fazendo um favor em atendê-lo.

Em geral, esses são alguns exemplos de estratégias baseadas em suposições e preocupações, levando em conta apenas as necessidades da empresa, sem fundamentos sólidos. Ademais, muitas das decisões são tomadas por gestores que, em algum momento, até podem ter vivido a realidade da “barriga no balcão“, mas que estão distantes dela há muito tempo.

Se o negócio realmente deseja valorizar o cliente, o primeiro passo é entender qual é o propósito dessa relação. A partir daí, para uma conexão verdadeira é importante começar a criar soluções, produtos e serviços que atendam às necessidades das pessoas e facilitem a vida delas. É preciso pensar em toda a jornada do cliente com o negócio e buscar satisfazê-lo em todas as etapas. Além disso, a coleta de feedbacks fará com que se entenda se o caminho percorrido está correto ou se precisa recalcular a rota.



Pode ser que muitas empresas estejam fazendo apenas um post para celebrar o Dia do Cliente, mas quem sabe daqui pra frente, elas possam encarar de forma diferente essa relação, demonstrando um maior envolvimento com o universo do consumidor. Fazendo isso, certamente o coração e a fidelidade do cliente serão conquistados.

CEO da Gampi Casa Criativa