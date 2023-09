A cidade, a paisagem e o edifício

Silvio Jardim

Recentemente veio a público a pretensão da dupla quase hegemônica da especulação imobiliária, o plano de construírem um arranha-céu em pleno Centro Histórico da cidade, ao lado de um museu e nas cercanias de bens tombados pelo patrimônio e de outros de relevante valor cultural. Tal fato parece indicar de que tudo, ou quase tudo, o que vem sendo projetado e aprovado na Capital antes transitou pelas diretorias e escaninhos das corporações até chegarem no plano concreto, e sugere ter sido assim que o Programa de Reabilitação do Centro Histórico foi concebido. Eis aí um de seus nefastos resultados, um contraste nada respeitoso para com a vizinhança, a mobilidade, o meio ambiente, ao patrimônio histórico e outros componentes que enriquecem o coração da Capital.

De outro lado, o Parque da Harmonia, a fazer parte do pacote de investidas contra os parques da cidade, no qual se inserem o Marinha, Redenção e Saint Hilaire, além do Lami e a Fazenda do Arado Velho. No caso do Harmonia, a gestão pública da Capital dá exemplo de retrocesso sem igual, não só ao projetar e viabilizar, mas também sustentar a destruição de um espaço público vinculado à tradição, à saúde e ao lazer públicos, em prática que inclusive contrariou o projeto dos próprios arquitetos que o conceberam originariamente. Puseram asfalto e concreto no lugar do gramado verde, suprimiram mais de uma centena de árvores, com permissão para acabar com outras trezentas, impermeabilizaram o solo, exterminaram com o lugar de fauna, instituíram acesso restrito quando antes era livre. Sim, porque agora ali o que rege é um negócio a exigir o retorno vantajoso do gasto, incompatível com um perfil popular de uso.

O resultado foi visto na recente enxurrada sobre o Acampamento montado. Porto Alegre vai de fato na contramão do necessário para reverter um quadro no qual, pelos eventos que vêm se sucedendo, o Planeta dá sinal de que perdeu definitivamente a paciência com a raça humana. Tem-se a impressão de que a Capital tem sido rota de passagem de "tropeiros", passando a boiada em termos urbanísticos e ambientais. E pergunta-se, vez mais: onde estão os órgãos de fiscalização e controle que, à luz do art. 225 da Constituição Federal, deveriam incidir nessa realidade?

Conselheiro da Agapan