Gostoso é crescer junto

Mariane Rehm

A confeitaria artesanal é desafiante e apaixonante e o Rio Grande do Sul se destaca no segmento. Está entre os cinco estados com maior número de confeitarias. E isso não é por acaso: os povos que colonizaram essa terra deixaram um amplo legado, com raízes fortes e consolidadas, como podemos experimentar nas confeitarias alemã e portuguesa. Além disso, é impossível falar em doces gaúchos sem lembrar dos chocolates de Gramado e seus sabores que atraem turistas e apreciadores.

Mas a confeitaria artesanal ainda tem algo a mais. Tem cheirinho da casa de vó, que abraça e acolhe. É o resgate das receitas de família que, podem não ser únicas, mas são especiais pelos toques personalizados de cada um, o que torna a confeitaria autoral. Quando a doçura se transforma em pura expressão e cada doce vira uma obra, com o traço do seu artista, revelando sabores surpreendentes, os momentos tornam-se melhores.

Afinal, confeitaria é arte, poderosa ferramenta de transformação de sentimentos em sabor e colecionadora de memórias. Mas também é independência e liberdade financeira para quem aposta no seu poder como negócio e ousa empreender na área. A tarefa é árdua, exige resiliência, disciplina e coragem para enfrentar os obstáculos da profissão.

Como diz o hino Riograndense: “Sirvam nossas façanhas de modelo à toda a terra”. É assim que a confeitaria artesanal gaúcha ocupa seu espaço, conquista o país e vem se destacando cada vez mais. Tanto pelos doces em si, quanto pelo seu povo “forte, aguerrido e bravo”, materializado nas confeiteiras e confeiteiros que transformam suas vidas e são exemplo para todos.

O nosso diferencial está na força e na união das doceiras e chefs, e na valorização dos talentos regionais, como veremos na ChocolaTCHÊ, primeira feira e congresso de confeitaria artesanal do Rio Grande do Sul. E, para aqueles que reconhecem que o resultado é fruto de estudo, de batalha e de nunca deixar de acreditar. A consequência é a certeza de que o mais gostoso é crescer junto.

Co-fundadora do Instituto Sul Doce