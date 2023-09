Quando a inovação mundial é nacional

Eder Felipetto

A ampliação da planta de eteno de origem renovável da Braskem, de 200 mil para 260 mil toneladas/ano, representa o amadurecimento de um projeto icônico que começou em 2007, no Polo Petroquímico de Triunfo, gestado no Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e conectado ao ecossistema global de inovação da empresa. Das pesquisas para o uso da cana de açúcar na produção de biopolímeros até a partida da planta em 2010, desafios foram vencidos e muito aprendizado foi acumulado. Pelo ineditismo, as soluções nasciam das próprias dificuldades identificadas na operação. Como um filho aprendemos a compreender e a lidar conforme o seu crescimento.

A resina plástica feita com matéria prima que vem da natureza chamou atenção do mundo pela possibilidade de ser processada sem adaptação das plantas industriais por ter as mesmas propriedades e características do polietileno de origem fóssil. Até a Chanel queria usá-la na embalagem de seus perfumes. No mesmo ritmo do interesse externo, a planta evoluiu e o movimento, além de trazer mais inovação, capacitou no domínio da tecnologia desenvolvida na própria empresa.

Mais valiosa para o negócio e para o meio ambiente, a nova tecnologia sustentável está multiplicada num portfólio que, entre diversos produtos, inclui desde 2018 o EVA de origem renovável usado para solas de calçados, entre outras aplicações. Os biopolímeros são exportados para dezenas de países e utilizados por mais de 250 grandes marcas, como Grupo Boticário, Johnson&Johnson, Natura & Co e Tetra Pak.

Com a demanda internacional por produtos sustentáveis, a eteno bio-based conquista mais clientes levando mundo afora a tecnologia desenvolvida no RS que possibilita que cada tonelada de plástico de origem renovável represente a captura de 3 toneladas de CO2. Tudo isso é possível porque uma equipe motivada nunca desistiu de produzir a eteno bio-based, alinhada ao propósito da Braskem para aumentar a produção de biopolímeros. Assim, entregamos novas soluções sustentáveis de alto valor agregado que atendam às necessidades da sociedade e incrementem a circularidade do plástico.

Coordenador de Produção Eteno Renovável no Polo Petroquímico de Triunfo