Um basta para o bolso

Mari Pimentel

O retorno da contribuição sindical no Brasil tem gerado debates acalorados nas últimas semanas. O governo federal expressou apoio à sua reintrodução, enquanto o STF já tem maioria formada para o seu retorno. O problema é que são poucos os brasileiros que veem com bons olhos entregar uma parcela obrigatória do seu salário para financiar as estruturas sindicais.

A carga tributária brasileira, repleta dessas pequenas contribuições, já é notoriamente alta, nos colocando em desvantagem na competitividade global. Para as mulheres, que enfrentam obstáculos adicionais no mercado de trabalho, essa realidade é ainda mais desafiadora.

É preciso lembrar: cada novo imposto significa menos dinheiro no bolso dos trabalhadores. Em um país onde o salário médio das mulheres é de R$ 2,9 mil - e boa parte vive com muito menos que isso - é um verdadeiro absurdo tirar de quem mais precisa para entregar para organizações que movimentam bilhões anualmente.

Com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, na Reforma Trabalhista de 2017, os sindicatos viram sua receita desabar. Sem a obrigação de pagamento, trabalhadores e patrões deixaram de bancar instituições que muitas vezes parecem estar mais comprometidas com interesses e ideologias de partidos políticos do que com o bem-estar de quem precisa dos seus serviços.

No mercado de trabalho, as desigualdades salariais persistem, com mulheres muitas vezes recebendo menos do que homens em posições semelhantes. Além disso, a discriminação de gênero, os estereótipos e a falta de representatividade em cargos de liderança continuam sendo obstáculos significativos.

No empreendedorismo, as mulheres enfrentam dificuldades adicionais no acesso a financiamento e recursos, além de enfrentar barreiras culturais e sociais que podem desencorajar o empreendedorismo feminino.

Nosso país precisa superar esses desafios com urgência, promovendo um mercado de trabalho e empreendedorismo onde as mulheres não apenas prosperam, mas também lideram. O retorno do imposto sindical e a alta carga tributária não são soluções viáveis para alcançar esses objetivos. Em vez disso, devemos buscar políticas que estimulem o crescimento econômico inclusivo.

A lógica dos tomadores de decisões parece estar totalmente invertida. Ao invés de trabalhar para fomentar novos negócios, gerar mais empregos e oportunidades, o Governo decide beneficiar grupos específicos às custas de todos.

Vereadora e líder da bancada municipal do Novo