Laffer: A curva que o Lula não viu

Leonardo Chagas

O governo Lula aumentou os impostos esperando ver os cofres públicos se rechearem. No entanto, paradoxalmente, a arrecadação diminuiu. Como pode isso ter acontecido? A resposta está em um esboço feito em um guardanapo de bar nos anos 70: a Curva de Laffer.

Elaborada pelo economista Arthur Laffer na década de 1970, essa curva ilustra a delicada relação entre o nível de impostos e a arrecadação do governo. Ela sugere que, após um certo ponto, o aumento dos impostos pode resultar em uma arrecadação menor.

A origem desse conceito se deu durante um jantar, no qual Laffer esboçou sua teoria em um guardanapo para explicar aos assessores do Presidente Gerald Ford os riscos do aumento tributário. Naquela época, os EUA enfrentavam desafios econômicos e o debate sobre a redução de impostos estava em alta.

Imagine a feira de uma cidade. A prefeitura estabelece um imposto sobre cada venda. No começo, com uma taxa mínima, a cidade prospera. No entanto, à medida que a taxa aumenta, os comerciantes começam a sentir dificuldades. Quando o imposto se torna insuportável, a feira, antes vibrante, perde sua vitalidade. Essa analogia exemplifica a essência da Curva de Laffer: há um ponto da tributação no qual o governo maximiza sua receita sem prejudicar a atividade econômica.

Mas por que isso acontece? Simples. Impostos têm consequências, que são divididas em dois aspectos: o aritmético e o econômico. Enquanto o primeiro se refere à matemática pura dos números arrecadados, o segundo considera as reações e decisões de indivíduos e empresários. Uma tributação excessiva pode desencorajar a inovação e o crescimento.

Investidores buscam ambientes favoráveis para seus negócios. Se um país se torna pouco atrativo devido a altos impostos, outros locais podem parecer mais convidativos. Surge, então, um ciclo vicioso: impostos elevados levam à retração econômica, à redução da receita e, frequentemente, a novos aumentos de impostos em tentativas ineficazes de equilibrar as contas.

Laffer, há mais de meio século, nos ensinou que os governos devem controlar seu apetite por impostos para não sufocar a economia e desencadear o efeito inverso. Mesmo assim, os políticos não parecem ter aprendido a lição, como evidenciado pelo triste retorno do imposto sindical. Diante da dura realidade tributária que enfrentamos, ecoa um princípio cristalino: quanto menos impostos, melhor.

Presidente do Instituto Atlantos e consultor de investimentos CVM