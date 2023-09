Vítimas da enchente no Estado não podem esperar

O enfrentamento à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul entrou em uma segunda fase, após a ação prioritária de socorro às vítimas e de encaminhamento de doações.

Após a visita ao Estado do vice-presidente da República e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, acompanhado por comitiva de ministros, foram anunciadas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, em que as iniciativas multidisciplinares vão envolver diversos ministérios, como o da Educação, para reerguer escolas, da Saúde, para levantar postos de saúde que vieram abaixo com as chuvas, e as pastas do Desenvolvimento Social e Regional, para a reconstrução de casas levadas pelas águas.

Foram prometidos R$ 741 milhões para as cidades no Vale do Taquari. Os recursos são repasses do governo federal. Como medida emergencial, já na sexta-feira a União anunciou a liberação de R$ 800 para cada cidadão afetado pelos desastres naturais, para ser depositado diretamente na conta dos municípios em estado de emergência devidamente reconhecido. Foi um primeiro e importante passo da União na prestação de assistência às famílias desabrigadas.

O governador Eduardo Leite pediu, na sexta-feira, para que a burocracia não atrapalhe o urgente processo de levantamento das cidades, especialmente de Muçum, Roca Sales e Arroio do Meio, devastadas pelo rio Taquari. As vítimas não podem esperar.

Neste mesmo dia, Leite confirmou uma linha de crédito emergencial do Banrisul com taxas e condições especiais no valor de R$ 1 bilhão. Os recursos poderão ser acessados por prefeituras, produtores rurais e micro, pequenos e médios empreendedores dos municípios afetados. Outros R$ 20 milhões do governo gaúcho vão ser direcionados para a área da saúde.

A previsão é de que o dinheiro para as cidades não demore a chegar, já que o reconhecimento de estado de calamidade pública em 79 cidades gaúchas já foi dado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Muitas das famílias atingidas vivem em áreas periféricas das cidades, com baixa renda familiar e, portanto, sem condições de se reerguerem sozinhas sem o apoio estatal, o que exige atenção especial do poder público. Nesses casos, reconstruir escolas, postos de saúde, estradas e pontes não serão medidas suficientes para devolver parte da dignidade perdida com as cheias.