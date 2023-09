Telemedicina ajuda no combate ao câncer

Algemir Brunetto e Virgínia Nóbrega

O câncer infantojuvenil é uma doença extremamente grave e de rápida progressão . No Brasil, estima-se que aproximadamente 10.000 crianças e adolescentes sejam acometidos pela doença anualmente. Apesar do grande impacto na famílias e comunidade, e de ser a primeira causa de óbito por doença nessa faixa etária, o câncer infantil permanece desconhecido para muitos, inclusive para profissionais da saúde. O Setembro Dourado marca um período de conscientização e alerta acerca do câncer infantojuvenil. Reconhecer os sinais e sintomas do câncer infantil permite o diagnóstico em estágios iniciais e, consequentemente, aumenta as taxas de cura da doença.

Movido por esse propósito, o Instituto do Câncer Infantil (ICI), em colaboração com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, lançou o projeto TeleOncoped, visando fortalecer a rede de atenção à oncologia pediátrica no estado do Rio Grande do Sul (RGS). A iniciativa se destaca pelo seu caráter inovador ao empregar a telemedicina como uma ferramenta para agilizar e simplificar o atendimento de crianças e adolescentes com suspeita de câncer. A partir do número 0800 051 2121, o profissional da saúde de qualquer localização do estado do Rio Grande do Sul pode entrar em contato com médicos especializados em oncologia pediátrica para discutir casos, compartilhar as tomadas de decisão e agilizar a realização de exames e transferências para os 6 hospitais do Estado especializados no tratamento do câncer infantojuvenil. Além disso, o projeto disponibiliza um ambulatório de triagem para avaliação presencial de casos mais complexos, uma plataforma digital para registro dos casos e envio de exames (podendo ser acessados pelo médico assistente a qualquer momento e facilitar o acompanhamento dos casos que estão em investigação diagnóstica), e uma plataforma de capacitação 100% EAD, para treinar profissionais de saúde a reconhecer os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

O projeto aborda de maneira abrangente o desafio do acesso ao diagnóstico precoce, englobando não apenas a capacitação dos profissionais, mas também disponibilizando ferramentas acessíveis para que esses profissionais possam receber orientação adequada de médicos experientes na área. Todos esses procedimentos juntos aceleram o processo para um diagnóstico precoce e consequentemente aumentam as chances de cura da doença.

O Projeto TeleOncoped é um exemplo notável de como a tecnologia e a colaboração entre instituições e gestores da área saúde pública podem efetivamente aprimorar o diagnóstico precoce e a qualidade do tratamento do câncer infantojuvenil. Neste Setembro Dourado, o ICI reafirma seu compromisso em ampliar continuamente os esforços na batalha contra o câncer, oferecendo esperança e recursos essenciais às crianças e adolescentes, junto com suas famílias, que enfrentam essa jornada desafiadora.

Superintendente do Instituto do Câncer Infantil e consultora médica e responsável pelo TeleOncoped no Instituto do Câncer Infantil