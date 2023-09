A grandeza do povo gaúcho

Delegada NadineO Rio Grande do Sul vive uma distopia. As belezas urbanas e naturais dos nossos municípios estão se transformando em cenários de tragédia. Em poucos dias, mais de 40 vidas gaúchas foram perdidas, justo no mês em que celebramos a nossa história e tradição. É um sinal da nossa capacidade de “mostrarmos valor e constância” nos atos de salvamento e de solidariedade à população, diante dessas “ímpias e injustas” mudanças climáticas. Oriunda da Segurança Pública, compreendo a angústia dos valentes profissionais da área que, à medida que enfrentam as águas turbulentas, colocam a própria vida em risco, trabalhando incansavelmente em prol das nossas comunidades. Neste cenário, tivemos o triste episódio de uma senhora e de um policial militar socorrista que, durante um resgate, caíram na água após o rompimento de um cabo de aço preso ao helicóptero. Infelizmente, a senhora veio a óbito. Estamos em situação de calamidade pública. Nada é mais urgente do que cuidar das pessoas afetadas e prestar apoio aos policiais, bombeiros, defesa civil e equipes de resgate. Em meio a tanta tristeza, nos acalenta o coração ver a grandeza e a força do povo gaúcho que, reiteradamente, demonstra solidariedade e empatia por meio das ajudas e doações que estão ocorrendo em vários pontos estratégicos.Meu apoio a todos que, além de segurança e salvamento, estão levando às comunidades esperança, compaixão, empatia e proteção. Vamos seguir estendendo uma mão amiga a quem precisa, compartilhando recursos e apoio emocional. É a união que engrandece e honra as tradições do nosso Rio Grande do Sul. “Sirvam as nossas façanhas de modelo à toda terra!”