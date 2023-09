Solidariedade mobiliza gaúchos em todo o Estado

O fenômeno climático El Niño provocou chuvas e uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Desde junho, ocorreram outros episódios como o ciclone extratropical, que também deixou estragos.

O resultado das últimas chuvas que assolaram comunidades dos Vales do Caí, Taquari e parte da Serra, no entanto, foi algo extraordinário que surpreendeu até mesmo moradores acostumados a recolher móveis e objetos toda vez que vem chuva. Até o momento, 79 municípios foram afetados, deixando 2.500 pessoas desabrigadas, 3.500 desalojados e mais de 40 mortos.

A dimensão do caos não pode ser medida apenas em números. Somente quem a vive sabe o impacto que calamidade dessas proporções provoca.

Algo positivo em meio a tantas perdas e tristezas é o tamanho da solidariedade do povo gaúcho. Mais uma vez a população do Rio Grande do Sul se une em prol das comunidades afetadas, em uma mobilização que chama a atenção por reunir diversos segmentos da sociedade, do pequeno ao grande empresário, órgãos públicos, entidades, ONGs e anônimos que arregaçam as mangas para reduzir o sofrimento das famílias afetadas pelas cheias. Não é incomum também ver os próprios atingidos atuando em movimentos solidários em sua comunidade. Algo que uma catástrofe também é capaz de produzir.

O momento pede união para reerguer não somente as estruturas que foram abaixo com o temporal, mas também, e talvez o mais importante, é deixar claro que não estão sozinhos e que muitos estão dispostos a ajudar de alguma forma. Basta ver os inúmeros volumes de doações que não param de chegar nos diversos pontos de coleta distribuídos e amplamente divulgados.

Um das maiores tragédias naturais do Rio Grande do Sul também precisa servir de alerta para outros novos episódios que certamente virão por aí. Estamos sob influência do El Niño, portanto, precisamos saber conviver com ele pelo menos até o final do ano - um duro golpe para quem já viveu seus impactos.

Não só no Brasil, o mundo está sob um descontrole climático nunca antes visto, com Ásia e Estados Unidos e Europa sentindo temperaturas extremas e históricas.

Nos últimos anos, o planeta vem passando por períodos de extremos: ondas de calor e frio, secas, nevascas, chuvas torrenciais, degelo e incêndios florestais. É preciso estar atento para minimizar impactos de futuras tragédias climáticas.