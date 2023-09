Incluir é a escola tornar-se de todos

Assisti ao "Fantástico" do último dia 3. Adoraria dizer que os vídeos ali apresentados estão distantes da realidade. Infelizmente, eles podem ser vistos todos os dias nas escolas do País. Podemos ver alunos deficientes sendo desrespeitados em seus direitos, de várias formas. Talvez com agressões menos escancaradas, mas não menos nocivas ou criminosas.

Segundo pesquisa da Revista Nova Escola, em julho deste ano, somente três de cada dez alunos com deficiência participam efetivamente das aulas. Ainda: 70% dos alunos deficientes que estão na escola não estão sendo atendidos, pelos mais diversos motivos: preconceito, falta de acessibilidade e formação docente insuficiente, que leva os professores a não acreditarem na plena integração de um aluno deficiente com os demais colegas.

Claro que a estrutura pública não ajuda. Faltam monitores, profissionais especializados, acessibilidade, material, formação continuada e uma reestruturação nos cursos superiores em que os professores tenham um mínimo de conhecimento sobre deficiências e transtornos. Mas falta, mais do que tudo, empatia.

Já ouvi de professor que o aluno é autista, "mas é mau" e tem determinados comportamentos porque quer. Que tem déficit de atenção só para o que interessa. Que TOD (Transtorno Opositor Desafiador) é falta de "uma boa surra". Que o que a mãe quer é deixar o aluno na escola para ter folga. Que o governo não dá estrutura ou formação. Porém, se for oferecido material para ler ou um curso gratuito fora do horário de aula, esse mesmo professor dirá que não ganha para fazer hora extra.

Há de se entender que o sujeito tem direito à escola por ser singular e único, como qualquer outro estudante e não pela sua deficiência. A inclusão não pode, em nenhuma hipótese, ser condicionante para o acesso, a permanência e a participação de todos na escola. Do contrário, a escola parece só aceitar aqueles que possuem as características admitidas pela instituição, e o professor só se importar com os alunos que já vêm "sabidos" de casa ou se encaixam em um padrão preestabelecido.

Temos muito o que pensar, muito o que discutir e muito a fazer para que se inclua de fato nas escolas deste país. Concordo que faltam estrutura, investimento, formação, mas faltam, também, sensibilidade e vontade.

Deparei com vários professores justificando os fatos mostrados no Fantástico.

Não. Não são justificáveis. São tristes. São criminosos. Minha solidariedade às famílias.

Professora Especialista em

Educação Especial e Inclusiva