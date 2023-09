O leite gaúcho merece respeito!

Afonso Hamm

A crise do setor leiteiro gaúcho é uma questão muito séria e que merece atenção especial. Em seis anos, no Rio Grande do Sul, mais de 40 mil produtores deixaram a atividade, o que equivale a 52% do total.

Informações preliminares apontam que o Estado possui atualmente número perto de 30 mil produtores, fato que causa grande preocupação e indignação. Em algum momento, diante desses dados, há de se atentar a probabilidade de indicação de redução drástica no abastecimento do produto, o que atingiria em cheio a população do campo e da cidade.

O leite é um alimento completo, contendo todos os nutrientes essenciais a nossa saúde e fornecendo diversos benefícios à cicatrização, saúde óssea, ganho muscular e até mesmo emagrecimento.

Se é verdade que os custos de produção só aumentaram e o crédito está mais caro, também é verdade que a falta de mecanismos que possam priorizar o consumo do leite produzido no Brasil, impondo cotas de importação do leite advindo dos países do Mercosul se torna imprescindível nesse momento.

A notícia da compra de R$ 100 milhões de leite em pó por parte da Conab é uma boa notícia, todavia não ataca o problema principal.

Diante das intempéries climáticas que vem atingindo o estado, com fortes estiagens e até mesmo ciclones, algo que impacta diretamente nas pastagens e na produção leiteira, urge uma política governamental para o setor, de forma a contemplar desde o estímulo a sucessão familiar na propriedade, passando pela renegociação de dívidas, estabelecimento de preço mínimo justo ao litro de leite, chegando até a proteção da produção gaúcha e brasileira.

Aqui se produz sem subsídios, diferente da produção leiteira argentina, por exemplo, fator que implica diretamente na capacidade de concorrência entre os produtos. Outro diferencial destacado é o número de famílias que se envolvem na produção leiteira, em torno de 1 milhão de propriedades, caracterizadas por serem pequenos produtores familiares que da atividade retiram sua renda, ao contrário do País vizinho que concentra a produção em grandes fazendas.

O setor leiteiro precisa de apoio! A manutenção da atividade dos produtores de leite é essencial para o País e esse é um problema de todas as esferas de governo e parlamento.

Deputado federal (PP)