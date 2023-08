Rio Grande do Sul: boas perspectivas à frente

Carlos Lopes e Roberto PadovaniA economia gaúcha tem tido um desempenho melhor que a média nacional nos últimos anos. Esta boa notícia se deve à estrutura econômica do Estado, o que permite manter a confiança de que a região deverá resistir bem aos choques externos e continuar tendo melhores resultados em relação ao País.Parte desta história se explica pela força do agronegócio no Estado. A região é um destaque nacional na produção de arroz, fumo, trigo e uva, sendo boa parte da produção associada à indústria e voltada para a exportação. Na parte industrial, a principal atividade é a produção de alimentos, seguida por máquinas e equipamentos, petroquímica, automotiva e couros.Esta estrutura produtiva garante níveis elevados de emprego e, por isso, números historicamente baixos de inadimplência das famílias e empresas. Como resultado, comércio e serviços têm sido beneficiados por boas condições de renda e crédito e, não por outro motivo, a recuperação após a pandemia tem sido mais rápida que a média brasileira.A região tem também seus desafios. Os bons resultados econômicos ocorrem a despeito de desequilíbrios importantes no setor público. O Estado tem dívida elevada e gasta um percentual muito elevado das receitas com despesas com pessoal, o que explica o fato de possuir uma das piores notas na avaliação do Tesouro Nacional. Com uma dinâmica fiscal estruturalmente preocupante, é difícil ver um horizonte positivo pelos próximos anos.Da mesma forma, a relevância do setor agrícola exportador faz com que a economia da região fique exposta tanto às frequentes incertezas climáticas quanto aos ciclos globais de commodities.É o que se vê neste momento. Além da seca dos últimos anos, os custos de crédito seguem em alta na Europa e nos Estados Unidos, o que explica uma fase desfavorável do ciclo econômico após a forte recuperação da pandemia. A China reforça este cenário com as incertezas em seu mercado imobiliário e uma menor oferta de mão de obra, reduzindo a competitividade do país. Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas afetam a confiança de empresários e consumidores.Localmente, as condições financeiras continuam apertadas. O endividamento e o comprometimento de renda das famílias se mantêm em níveis elevados e, com a desaceleração em curso, as margens das empresas pioram, elevando o risco e pressionando o custo do crédito mesmo com o início do processo de flexibilização monetária.Como resultado das incertezas climáticas e da desaceleração econômica em curso no Brasil e no mundo, é possível observar um aumento da ociosidade e queda da confiança na indústria, principalmente nos setores de metalurgia e petroquímica.Olhando para frente, no entanto, as perspectivas são melhores. Dada a estrutura da economia gaúcha, os cenários para o Brasil e o mundo geram boas oportunidades regionais. São esperadas melhores condições climáticas, favorecendo a produção agrícola e reforçando um cenário de recuperação. O clima deve também ajudar a Argentina. Ainda que as dificuldades do país vizinho sejam estruturais e mantenham uma trajetória de empobrecimento de longo prazo, as exportações gaúchas podem ser estimuladas nos próximos meses.Não menos importante, o mercado consumidor doméstico contribui para preservar o crescimento do Estado, com a renda e o crédito compensando parte do menor dinamismo exportador. O Rio Grande do Sul tem mostrado números historicamente melhores de inadimplência, o que tende a preservar a oferta de linhas de financiamento e reduzir os impactos contracionistas do crédito. Do lado das famílias, o recuo da inflação e dos juros implica um cenário de superação gradual do estresse financeiro.O aprendizado, portanto, é que embora a estrutura econômica do Estado exponha a região às incertezas climáticas e globais, esta mesma estrutura também favorece boas condições de renda e crédito. Com perspectivas mais positivas para o clima, tudo sugere um cenário positivo à frente.Economista-chefe do banco BV e economista no banco BV