O varejo gaúcho precisa olhar além

Luiz Carlos Bohn

O varejo vive um cenário de grandes desafios, mas também de enormes oportunidades. Escrevo isso me referindo tanto às grandes empresas quanto às pequenas, tão importantes para a nossa economia gaúcha, mas que acabam menos protegidas num cenário de rápidas transformações.

A concorrência já não é apenas a loja da esquina, mas outras varejistas de qualquer parte do mundo através da internet. As estratégias de divulgação precisam dialogar com um público que é bombardeado quase que ininterruptamente por informações nas mídias sociais.

O perfil do cliente e o que ele busca em uma marca mudou e segue mudando. Há novas formas de pagamento, há metaverso, há inteligência artificial, há uma realidade que não imaginávamos anos atrás e que, amanhã, já pode ter se transformado mais uma vez.

Ignorar a complexidade desse cenário é ficar para trás e acabar sendo engolido por estes novos tempos. Precisamos estar sintonizados com as mais atuais tendências e inovações tecnológicas e encará-las como as oportunidades que elas são.

Enquanto entidade representativa, nós, na Fecomércio-RS, temos trabalhado intensamente nesse sentido, buscando oportunizar que os varejistas gaúchos de todos os portes estejam atualizados e se coloquem à frente, melhorando seus processos e estratégias. Essa linha de atuação e troca de experiências está expressa em eventos como o Varejo 360, cuja edição inaugural acontecerá no dia 26 de setembro, com nomes ligados a grandes marcas para abordar tendências emergentes no setor. As experiências de gestores como Paulo Pedó, da Melissa, e José Galló, das Lojas Renner, além de painéis sobre a integração de meios online e offline, cadeia de suprimentos e outros tópicos vão pautar o evento, que visa reunir empreendedores de todo o Estado, inspirando o nosso varejo gaúcho a ir além.

As missões internacionais, como a que realizaremos em novembro para Milão, também são chances de visitar empresas de renome internacional e startups, conhecendo novas perspectivas de inovação, tecnologia e design. Acreditamos veementemente que unidos, enquanto setor, preparados e constantemente atualizados, enquanto gestores, é que poderemos aproveitar o potencial deste cenário que tanto nos desafia e transformá-lo em melhores produtos, melhor atendimento e melhores resultados.

Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac