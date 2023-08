Do trecho da morte, para o trecho das obras

Diogo Carlos Leuck

Mais uma semana se passa e nos deparamos com o mesmo problema. Os acidentes e as mortes ocorridos na BR-116 e a nossa incapacidade de impedir ou atenuar os problemas de uma rodovia que possui enormes problemas de segurança e trafegabilidade.

Há anos estamos trabalhando para realizar a duplicação da rodovia, sem sucesso. Governos entram e saem sem uma solução. Será ausência de vontade política, ou falta de interesse de nossos representantes em atuar em prol do problema?

Não é possível que continuemos a acompanhar passivamente tais situações esperando que o governo federal aja de maneira efetiva. Não podemos nos conformar!

Em meu histórico profissional, fui socorrista e bombeiro voluntário, acompanhando, desde os anos 1990 a rotina de acidentes e fatalidades neste trecho da rodovia que agora apelidamos, desconfortavelmente de "trecho da morte".

Somente neste ano, já contabilizamos mais de uma dezena de falecimentos na estrada mais importante do Vale dos Sinos, a principal ligação entre a Serra e a Capital de nosso Estado e as obras se limitam a questões pontuais, sinalização. Isto não basta!

Há que se lembrar que, quando o governo do Estado buscou aplicar recursos das privatizações na BR-116, a maioria de nossos representes da Assembleia Legislativa disse um sonoro não, talvez por receio de represália dos eleitores de cidades sem acesso asfáltico.

Que nossa infraestrutura é deficitária, que nossas estradas possuem problemas, todos sabemos, porém, o que não podemos seguir aceitando é que sigamos passivos ante o problema. É chegada a hora de cobrarmos as autoridades públicas e de nos unirmos para encontrar as soluções que necessitamos para sanar as dificuldades da BR-116.

Não é aceitável que, ante todos os acidentes, diga-se, diários da rodovia, nos contentemos com soluções paliativas, como apenas a sinalização. O momento exige ação e atuação daqueles que possuem a obrigação de dar respostas à população que sofre a cada dia, a cada acidente no "trecho da morte", uma oportunidade é perdida.

Milhares de veículos passam, todos os dias pela BR-116, são caminhões que transportam a produção do Rio Grande do Sul, veículos de passageiros rumo à Serra Gaúcha, enfim, a importância desta estrada é incalculável para ser tratada com tamanho descaso.

Enfim, nos unamos para transformar o trecho da morte em trecho das obras!

Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI) - NH/CB/EV/DI