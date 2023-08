Novos tempos para o desenvolvimento social

Nelson Beron

Nos últimos tempos, Porto Alegre tem sido palco de eventos transformadores nos mais diferentes temas. O clima animado se atualiza novamente com a chegada da ExpoFavela, nos dias 1 e 2 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS. É a oportunidade ímpar para que o cidadão das comunidades esteja presente como protagonista.

Durante dois dias, lideranças e empreendedores das periferias estarão compartilhando experiências. Pesquisa recente do Sebrae e DataFavela aponta que menos de 30% deste perfil não se identifica como empresário. Aliás, mostra ainda que somente seis em cada dez empreendedores das comunidades possuem CNPJ. Para 42% destes talentos, o faturamento do negócio representa toda a renda da casa.

O fato é que as comunidades de Porto Alegre ingressam em um novo patamar a partir de ações na atual gestão municipal. São programas sociais e investimentos em inovação e zeladoria que contemplam um ambiente mais saudável e justo para quem merece um olhar sensível e inclusivo. É tempo para refletir, planejar e atuar ainda com mais intensidade na direção daqueles que movimentam a economia nos bairros. Assim, o papel dos agentes públicos vai além de apoiar na constituição de um CNPJ e/ou fomentar o negócio. Precisamos pensar e nos apropriar de métodos para além do negócio, visando o crescimento e longevidade da atuação; afinal, se o território está sendo trabalhado, o que falta?

Temos que pensar também na família do empreendedor informal e seu território. Temos que identificar suas dores e dificuldades para atuar com excelência fechando o ciclo que possa oportunizar mudanças. Dentre as quais o incentivo à capacitação, para que ele veja e aplique parte do lucro na ampliação do negócio, com assertividade, pois uma regra é vital no mundo dos negócios: pessoa física e pessoa jurídica não podem se misturar na gestão orçamentária.

Não é por acaso que Porto Alegre é sede da ExpoFavela. O governo municipal transformou o ambiente em um vale de fomento de negócios, com foco na desburocratização da vida de quem quer empreender e redução de impostos.

O desenvolvimento social é um dos catalisadores, promovendo políticas públicas para fornecer qualidade de vida a quem mais precisa. Tenho convicção que daremos um salto para a cidade que sonhamos a partir da ExpoFavela.

Secretário-adjunto de Desenvolvimento Social de Porto Alegre