Cadê o pai?

Vítor Bley de Moraes



Está terminando o mês de agosto, mês dedicado aos pais. Há um dado preocupante apresentado recentemente pelos Cartórios de Registro Civil do Rio Grande do Sul, que mostra que, pelo terceiro ano consecutivo, aumentou o número de crianças registradas apenas com o nome da mãe. São 6.985 que não tiveram o registro paterno.

O comparativo desse levantamento é com o Dia dos Pais de 2022. O que estaria acontecendo? Onde estão os pais dessas crianças? Como fica a falta de responsabilidade paterna? São perguntas que me angustiam porque a presença da figura do pai é cada vez mais necessária para dividir as tarefas e responsabilidades do lar. A mãe não pode arcar com tudo sozinha. Já gestou o bebê por nove meses e merece ter ao seu lado um homem capaz de participar e de compartilhar o dia a dia dos filhos e dando o amor e carinho tão necessários.

Estudos mostram que a presença do pai é imprescindível em uma família para que haja o desenvolvimento pleno da criança, inclusive com reflexos no seu desempenho escolar. Já é tradicional que, na maioria das vezes, cabe ao pai a dura missão de dizer um não e de dar limites aos filhos, pois ainda é visto como a parte mais sisuda do lar. Sem ele, a mãe precisa acumular todas as tarefas sozinha, o que lhe sobrecarrega física e psicologicamente.

É importante refletir sobre a relação pais e filhos. Trata-se de um elo formado para sempre. Os pais e as mães são as principais referências de seus filhos e insubstituíveis. É um amor recíproco e gratuito no qual o interesse maior deve ser, sempre, ver um e outro bem. Não existe ex-pai, ex-mãe ou ex-filho. É um amor incondicional. Pai e mãe são para sempre e nem a morte deve os separar. Triste é o caso de um pai que, covardemente, abandona o seu filho. Cadê esse pai que não aparece nem para o registro de nascimento?

Jornalista