Quem pensa as cidades?

Quando escrevo sobre cidades e arquitetura, sempre deixo claro que não sou um acadêmico sobre os assuntos, sou um simples agente que compõe a cidade e, além de tudo isso, sou um questionador. Acredito que mudanças genuínas nascem de diálogos reais, mas se os diálogos não trouxerem posições e experiências diferentes, não saímos do lugar comum, tão debatido em épocas de "bolhas" políticas e culturais.

Em julho, tive o prazer de participar, como palestrante, de um evento organizado pelo Sesc Pompéia, em São Paulo, e curado pela arquiteta ganhadora do Leão de ouro em Veneza, Gabriela de Matos. Discutimos sobre a construção ancestral, bem como um novo olhar para a arquitetura, principalmente, para população preta - porque sim, pessoas pretas, também moram e precisam ocupar a cidade. Na minha apresentação, trouxe o que considero o norte do meu trabalho e energia: o afeto no morar.

Quando questiono quem pensa a cidade, é a partir deste lugar de saber, onde existe pouco afeto em quem pensa como funciona o processo de morar, deslocar e existir em uma cidade, principalmente às pessoas que estão fora do eixo central, leia-se pessoas pretas e pessoas à margem da sociedade. Dentro de um contexto político, onde morar é um direito, questiono como podemos transformar a cidade em um local mais humano, digno, afetuoso e próximo, no sentido literal da palavra. Perder três, até mesmo quatro horas, por dia em deslocamento de trânsito não é e nunca será afeto.

Sou um empresário agente do mercado imobiliário há 14 anos. Sempre digo que amo o que faço, mas sou crítico ao mesmo tempo; crítico porque eu penso que a cidade e as pessoas merecem mais. Todavia, vejo em alguns incorporadores, a falta de ambição de fazer diferente e isso reflete na cidade. Se fizermos uma enquete com arquitetos, os prédios preferidos da cidade devem ter, no mínimo, 40 anos.

Sem ser um grande pessimista, acredito que temos uma seara nova de bons projetos, poucos corajosos fazendo diferente, de maneira mais tímida e em menor volume que os grandes players da construção, mas naquela rua, naquele bairro, fazendo a diferença. Como eu comecei dizendo, eu apenas faço as reflexões e volto a questionar: quem pensa a cidade?

Sócio fundador da Somos Lares